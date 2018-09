Il mercato del Villaggio Europa ‘trasloca’ su Viale Parco

Il tradizionale mercato del giovedì di Rende sarà trasferito su Viale Principe

RENDE (CS) – A partire dal prossimo giovedì il mercato di Rende sarĂ temporaneamente trasferito su Viale Principe. Il provvedimento è stato reso necessario dall’esigenza di consentire l’allestimento della tensostruttura che ospiterĂ la manifestazione Oktoberfest in tour che si terrĂ nell’area mercatale del Villaggio Europa dal 24 ottobre al 4 novembre. Per due mesi da via Parigi gli ambulanti saranno ‘traslocati’ nel tratto di Viale Parco compreso tra la rotatoria all’incrocio con via Fratelli Salerno e via Sant’Umile da Bisignano (in prossimitĂ della caserma dei carabinieri di Rende) e la rotonda di via Verdi all’altezza della cattedrale di San Carlo Borromeo. L’ordinanza è stata emessa dopo aver ascoltato i pareri degli ambulanti e prevede che dal prossimo giovedì 15 settembre fino a giovedì 15 novembre il tradizionale mercato del Villaggio Europa si sposterĂ su Viale Parco. Il tratto di strada interessato sarĂ ovviamente interdetto al transito ogni giovedì mattina. La Polizia Municipale di Rende si occuperĂ di disciplinare il traffico.