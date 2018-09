Laboratorio Civico risponde ad Adamo: «Del civismo è rimasto tanto»

Botta e risposta in vista della prossima campagna elettorale. Scaldano i motori le varie coalizioni e si parte dalla storia con Cecchino Principe fino al “civismo”

RENDE (CS) – Siamo letteralmente imbarazzati dal vuoto delle nostre opposizioni a Rende. Una cittĂ come Rende meritava almeno l’opposizione di qualitĂ . L’opposizione che si confronta sui temi importanti e non lancia sempre le stesse parole, una tra tutte: “la storia”. La storia resta. Ed è stata una bella storia con Cecchino Principe che ha veramente concretizzato il sogno di vedere una cittĂ cresciuta grazie al suo amore e alla sua grande voglia di far diventare Rende una cittĂ importante e centrale.

Ora, invece, parla Francesco Adamo. Il giovane segretario del Pd di Rende nelle sue dichiarazioni lancia il messaggio per la grande unitĂ del Pd scrivendo che “del civismo non e’ rimasta nessuna traccia”.

Noi del Laboratorio Civico, invece, rispondiamo che per fortuna del civismo è rimasto tanto. Così tanto che 13 consiglieri comunali si sono messi insieme e con il Sindaco vanno avanti diritto concretizzando un lavoro durato ben quattro anni. Un lavoro fatto di programmazione, visione, un lavoro svolto con un Comune in predissesto, ma il sindaco di Rende è riuscito a far capire che la politica è servizio. Servizio offerto alla città e non riunioni per cercare un candidato, che ancora non è stato trovato, o invocare una impossibile unità per preparare il ritorno alla candidatura di Sandro Principe. E poi stiamo realizzando tanti progetti e apriremo numerosi cantieri anche grazie al proficuo apporto di quella parte qualificata di area riformista del partito democratico e di altre componenti politiche importanti della nostra città .

La grande sintonia politica riguarda i numerosi temi della modernizzazione della città . Attraverso il dialogo e il confronto con le forze più rilevanti si stanno raggiungendo traguardi importanti. Anche recentemente il vice presidente provinciale del Pd ,Salvatore Ciciarielli,  si è espresso per l’avvio di un dialogo con tutte le forze politiche compresa l’amministrazione di Rende. Adamo, prima di straparlare e dire il nulla, rifletta e non abbia timore del confronto , spesso con questo metodo si può anche crescere. Ormai, caro Adamo, devi chiedere sempre a Tonino Gentile ogni cosa. Giusto il tuo tentativo. Uniti riuscireste meglio a prendere voti in città .

Ma, uniti con Gentile per una cittĂ migliore?

Bene! Noi preferiamo restare con quel civismo “di cui si sono perse le tracce”.

Le nostre tracce sono sotto gli occhi dei cittadini, con scuole ritornare allo splendore degli anni di Cecchino e con le strutture sportive che il Sindaco sta facendo rinascere sotto tutti i punti di vista. Le nostre tracce sono: la legalità , la trasparenza e quelle porte sempre aperte della stanza di un Sindaco che non si stanca di ricevere, ascoltare e affrontare i problemi di tutti i cittadini. Queste sono le nostre tracce di un civismo che abbraccia la politica. Quella sana.

Laboratorio Civico Calabria