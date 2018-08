FOTONOTIZIA – Roges vecchia ‘demolita’ per far spazio a un nuovo palazzo

Lavori in corso in via Bari dove le ruspe stanno distruggendo marciapiedi e aiuole

RENDE (CS) – Da qualche giorni i residenti di Roges Vecchia stanno asssistendo increduli alla demolizione di marciapiedi e aiuole. Nella zona di via Bari, dove prima sorgeva la torrefazione del caffè Aiello, le ruspe sono al lavoro per consentire la costruzione di un nuovo palazzo. Da quanto trapelato sembrerebbe che l’intervento sia necessario ad allargare la strada per far transitare i camion che dovranno trasportare il materiale necessario per edificare lo stabile.