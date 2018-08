Non c’è pace e tantomeno pulizia per la periferia di Rende diventata luogo di abbandono di rifiuti di ogni genere. Una strada senza alcun controllo dove gli incivili vanno a depositare la spazzatura. In un corso d’acqua sottostante il ponticello di c.da Vallone, ingombranti e spazzatura

RENDE – Rende non è piĂą il fiore all’occhiello dell’area urbana da tempo, e soprattutto negli ultimi mesi, quando gran parte del territorio, dalla statale 107 che attraversa il centro alle periferie, è stato trasformato in una discarica a cielo aperto. E la raccolta differenziata in alcune zone evidentemente, visti anche gli abbandoni, non ha attecchito e non sono garantiti i controlli. Risultato? Le aree centrali sono apparentemente pulite e ben servite, ma le zone periferiche sono lasciate in balia del degrado e degli incivili. Purtroppo sono diverse le segnalazioni di soggetti che si recano nelle contrade ‘fuori mano’ del comune di Rende, aprono il cofano dell’auto e scaricano rifiuti di ogni genere a qualsiasi ora del giorno e della notte. La civiltĂ non è cosa di tutti certo, ma i residenti che devono subire il comportamento degli incivili non ce la fanno piĂą a sopportare la situazione di degrado in cui vivono.

E’ di ieri pomeriggio infatti, l’ultimo episodio di abbandono di rifiuti, a bordo strada, a contrada Vallone. Alcuni residenti della zona raccontano che quella spazzatura (foto in alto), è stata abbandonata tra le 15.00 e le 17.00 del pomeriggio, dunque in pieno giorno.

Nonostante da quella strada-discarica, che conduce al ‘bellissimo’ centro storico di Rende, passino spesso i mezzi di Calabra Maceri e i rifiuti siano visibili, nessuno si è mai degnato (e sono passati mesi) di bonificare l’area e rimuovere quei rifiuti, lasciando di fatto ‘campo libero’ all’azione degli incivili. E i residenti giurano di non aver mai visto neanche un operatore della Rende Servizi sul posto: “forse perchè sono tutti impegnati a tagliare l’erbetta davanti al Municipio o a Villaggio Europa”.

Numerosi da mesi, i solleciti dei residenti a Calabra Maceri, al Comune di Rende e all’assessore all’ambiente anche perchè molti dei rifiuti (foto in basso) sono stati abbandonati in mezzo alla vegetazione o lanciati dalla strada verso un piccolo corso d’acqua che attraversa l’ingresso di contrada Vallone.

E poi ci sono materassi, vetro, cavi, sacchetti… tutto lasciato a bordo strada o nella vegetazione. Nelle contrade di Rende, ed in particolare in contrada Vallone e San Pietro, non si è mai visto un operatore addetto alla pulizia. Sono mesi che si tenta di sollevare l’attenzione dell’amministrazione comunale rispetto ai servizi nelle contrade e nelle periferie del territorio rendese ma rispetto all’abbandono di rifiuti la risposta è sempre la stessa: “segnaleremo, provvederemo, faremo…“. Un futuro che non è mai diventato ‘presente’. Evidentemente ciò che non si vede, non interessa pulirlo. Ma c’è tanto di sporco!