Periferie Rende, Rcd: «Continueremo a denunciare il degrado senza fotomontaggi»

Botta e risposta tra Rcd e Laboratorio Civico sullo stato delle periferie rendesi: denunciano una realtà costruita su fotomontaggi

RENDE (CS) – Replica di Valerio Cavalieri Lista Rcd a Laboratorio Civico inerente la pulizia e la bitumazione delle periferie a Rende: «Denunciare le inefficienze di un’amministrazione fa parte di una critica costruttiva che non puĂČ essere sottovalutata o ancora peggio denigrata da risposte di cattivo gusto. Fare politica significa avere il diritto di denunciare le criticitĂ dovute ad un amministrazione “fantasma” che si ricorda del territorio e dei suoi cittadini a fine mandato per cercare di racimolare qualche voto. Questi metodi e questo modo di amministrare non ci appartengono. Avere rispetto delle periferie non significa gettare fumo negli occhi con qualche metro cubo di bitume, ma avere conoscenza dell’intera cittĂ , riqualificando l’urbanistica con piazze, con centri di aggregazione sociale, centri sportivi, potenziando l’illuminazione e le condotte idriche, ormai obsolete, occupandosi dei rifiuti che invadono le strade.

Noi di RCD continueremo a denunciare il degrado e l’irresponsabilità di questa amministrazione documentando con foto reali e non con fotomontaggi la situazione delle varie contrade. I rendesi sono stanchi di essere presi in giro, da 4anni, dal Sindaco Manna e dalla sua giunta con promesse mai mantenute. Non rimanete chiusi nelle lussuose stanze del potere, ma andate a visitare un centro storico abbandonato, le periferie degradate, la zona centrale fantasma a causa di una vostra negligenza che ha portato alla chiusura di quasi tutte le attività commerciali. La giunta Manna deve spiegare ai cittadini come mai i 35.000 studenti si siano spostati da Rende a Cosenza. Vi chiediamo di rispondere a tutti questi quesiti in modo pacato e non con offese personali e pretestuose che si rimandano al mittente.

