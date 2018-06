Grave incidente nei pressi dello ‘svincolo killer’ di Rende (FOTO)

Numerosi gli incidenti verificatisi da quando l’Anas ha ridotto la lunghezza delle rampe in uscita. Stamattina un nuovo scontro.

RENDE (CS) – Violento incidente stradale questa mattina a Rende, sulla statale 107 Silana Crotonese, nei pressi dello svincolo di Piano Monello/Viale dei Giardini. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre automobili ed un autocarro. Sul posto oltre alla polizia stradale per i rilievi e per accertare la dinamica, sono arrivati gli operatori della Misericordia di Cosenza per soccorrere i feriti.

Sarebbero due infatti, le persone trasportate in Pronto Soccorso ma non sarebbero in gravi condizioni. L’incidente ha coinvolto una Bmw Serie 3, una monovolume Lancia e una Fiat Seicento, ed un autocarro. Registrati rallentamenti al traffico in direzioni Università/Paola. Il tratto, è diventato molto pericoloso dal 2015, quando è stata ridotta la corsia di accelerazione a soli due metri. Numerosi infatti da tre anni a questa parte gli incidenti che si sono verificati sullo stesso tratto stradale.

