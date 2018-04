Rende: carabinieri gli ritirano la patente e lo ritrovano alla guida dopo poche ore

Controlli sul territorio a Rende, tredici denunce. Sotto sequestro diverse confezioni di metadone e proiettili

RENDE (CS) – Prosegue l’azione di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Rende finalizzata alla prevenzione e repressione di reati e alla verifica del rispetto del Codice della Strada. Nelle ultime ore sono state tredici le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, furto, inosservanza norme antinfortunistica, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale, due i soggetti segnalati quali assuntori di stupefacenti e otto le patenti ritirate.

Un uomo di 48 anni residente a Rende è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in quanto a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 24 confezioni di metadone, poste successivamente sotto sequestro. Altre due persone, una donna di 52 anni e un 23enne sono stati invece segnalati alla Prefettura di Cosenza quali assuntori di sostanze stupefacenti in quanto dopo essere stati perquisiti i militari li hanno trovati in possesso di 7 grammi di cannabinoidi.

Per il reato di guida in stato di ebbrezza sono stati denunciati a seguito dei controlli su strada: un 29enne (1,67 g/l) di Roggiano Gravina, una 30enne (1,24 g/l) cosentina, un 29enne (1,65 g/l) di Mendicino, un 36enne (0,90 g/l) di San Martino di Finita, un 26enne (1,24 g/l), di Tombolo (provincia di Padova) e un 19enne (1,19 g/l) di Maratea. Gli automobilisti, controllati in Rende e sottoposti ad accertamento etilometrico, risultavano positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le loro patenti sono state così ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.

Bizzarro il caso di un 28enne di Rende anche lui denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il giovane ieri notte è stato fermato su via Marconi e dopo essere risultato positivo all’alcool test (1,65 g/l) i carabinieri hanno provveduto al ritiro della patente mentre la sua autovettura è stata affidata a persona idonea alla guida. Poco dopo il giovane, nonostante la sanzione appena ricevuta, arrivato sotto casa dell’accompagnatore si faceva consegnare da quest’ultimo le chiavi e si rimetteva nuovamente alla guida della propria auto, imbattendosi in un altro posto di controllo e pertanto allo stesso veniva contestata anche la violazione di guida senza patente. L’autovettura è stata quindi sottoposta a sequestro.

I carabinieri di Rende hanno inoltre denunciato nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio un 49enne e una 39enne di nazionalitĂ rumena residenti a Rende per furto di energia elettrica e sottrazione di cose sottoposte a sequestro. A seguito di una perquisizione nell’abitazione in cui vivono i militari avrebbero infatti accertato che i due utilizzando un by-pass sul contatore, usufruivano illecitamente dell’energia elettrica e conservavano in casa le targhe della loro automobile che nonostante fosse sottoposta a sequestro, era stata venduta. In piĂą l’uomo che si trovava giĂ agli arresti domiciliari aveva nascosto in garage all’interno di una scatoletta per attrezzi 13 proiettili calibro 7,65 illegalmente detenuti, sottoposti a sequestro.

A Rose i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 33enne del posto. L’uomo dovrĂ rispondere delle accuse di inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale, percosse, danneggiamento e ubriachezza. I militari pare siano infatti intervenuti mentre il trentatreenne all’interno di un bar del centro storico, in evidente stato di ebbrezza e per futili motivi, aveva colpito con uno schiaffo al volto il titolare del bar e successivamente danneggiato un computer portatile che si trovava sul bancone del locale.