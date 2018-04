Al Villaggio Europa piste ciclabili e aiuole diventano parcheggi abusivi (FOTO)

Un residente denuncia la carenza di senso civico che negli anni ha portato a far diventare un’abitudine il mancato rispetto di divieti di transito e di sosta

RENDE (CS) – “Nel quartiere Villaggio Europa, a Rende, da anni spopola una cattiva abitudine che ormai pare sia fuori controllo. Alcune palazzine – lamenta uno dei residenti – sono all’interno di un parco in cui vige il divieto di transito e di parcheggio, ad eccezione dei veicoli autorizzati (quali polizia ambulanze e disabili). Tanti residenti però parcheggiano le proprie auto sui prati e negli spazi destinati al passeggio e alle bici. La carenza di senso civico è arrivata a livelli tali che prati e aiuole sono ormai definitivamente distrutti. Per non parlare della sicurezza, visto che le auto incuranti del divieto di transito, sfrecciano sulle stradine riservate alle bici e al passeggio come se fosse una superstrada. Sono state sporte numerose denunce e segnalazioni alla polizia municipale di Rende, ma il problema non è stato ancora risolto. L’unico strumento per riportare l’educazione in questo quartiere meraviglioso è sensibilizzare i rendesi, soprattutto quelli residenti nelle stradine interdette al transito”.