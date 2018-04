Buche a Rende, il Comune interviene con le bitumazioni

Il Comune di Rende ha predisposto la bitumazione di molte strade e un preciso crono-programma

RENDE (CS) – “Riprendono i lavori della messa in sicurezza delle strade della nostra città ”, ad annunciarlo è il responsabile dell’Assessorato ai Lavori Pubblici Pino Munno che, di concerto con la macchina amministrativa, il consigliere con delega alla manutenzione Franchino De Rango e gli uffici tecnici ha disposto, con urgenza, il crono-programma delle strade che necessitano di interventi di riparazione e risanamento delle pavimentazioni stradali. Nonostante le sfavorevoli condizioni metereologiche che, a causa delle piogge, hanno reso il manto stradale impraticabile alla manutenzione e, il periodo invernale durante il quale molti cantieri che producono conglomerato, impiegato nelle attività , sono rimasti chiusi, il Comune di Rende è intervenuto prontamente per le necessarie riparazioni.

“I duri mesi invernali, accompagnati da lunghi periodi di piogge, hanno rallentato e, addirittura, arrestato il programma delle attività di riparazione delle strade – ricorda l’Assessore Munno – già dallo scorso mese di gennaio erano state avviate le attività di rifacimento e, solo in questi giorni, con l’arrivo del bel tempo, è stato possibile riaprire i lavori”. Infatti, da gennaio, gli operai della Rende Servizi erano già a lavoro sui tratti di strada che presentavano le maggiori criticità , riqualificando le vie: Marconi, Majorana, Alessandro Magno, Costantino, Verdi, Marco Polo, Fellini, Panagulis, Umberto Nobile. Ed ancora le strade: via Sant’Umile da Bisignano, via Crati, via Adige, via Rosario Salerno, via Brodolini, Arcavacata e le località Scaglioni, Dattoli, Pirelle e Petroni. In questi giorni, come da crono-programma, saranno eseguiti i lavori di manutenzione sulle seguenti strade e dintorni: via Bari, via F.lli Bandiera, via Spagna, via Londra e la località di Saporito. L’Assessore Munno rassicura la cittadinanza: “Saranno riqualificate tutte le strade dell’intero territorio rendese fino a raggiungere anche località rurali sulle quali mai nessuno era intervenuto”.  Â