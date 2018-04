Tenuta (PSI): “A Roges le strade un colabrodo” (FOTO)

Interventi strutturali e non “tampone”, al fine di assicurare una degna percorribilità delle strade di Roges per la sicurezza e l’incolumità pubblica



RENDE – «C’è un elemento che contribuisce a mortificare la città di Rende: la condizione disastrosa del manto stradale. Un disastro che, oltre a dare il senso del degrado e della sciatteria amministrativa, rappresenta, ogni giorno che passa, un serio pericolo per i pedoni e per gli automobilisti. È il caso delle strade di Roges, e più precisamente di Via Bari, Via Catanzaro, Via Cosenza e Via Firenze (ma ciò potrebbe estendersi anche ad altre zone della città ). Tali strade sono ridotte oramai ad un colabrodo». Nuova denuncia del segretario del Psi di Rende, Francesco Tenuta, in difesa di città e cittadini rendesi



«Tantissime sono le buche, anche grandi e profonde (si pensi al cratere creatasi proprio su Via Bari, al di sotto del cavalcavia che conduce alla città di Cosenza), che, quotidianamente, non senza difficoltà , vengono evitate dagli automobilisti. Tuttavia, tra continui slalom e improvvisi cambi di direzione, gli stessi conducenti rischiano di mettere in pericolo la viabilità e, soprattutto, l’incolumità personale propria e di quella dei pedoni.

Per non parlare delle forti piogge delle scorse settimane che, attraverso le naturali infiltrazioni d’acqua, hanno peggiorato una situazione già deficitaria, trasformando le buche in vere e proprie insidie stradali che non tutti sono riusciti ad evitare.



Tale situazione – che ha già messo a dura prova la pazienza degli automobilisti e dei residenti della zona – è oramai divenuta davvero insopportabile. Non è accettabile che l’amministrazione non riesca, a tutt’oggi, a farsi carico dei doverosi interventi straordinari di manutenzione. Quanto tempo ancora dovrà trascorrere prima che si ponga fine a tale scempio?

Speravamo che la stessa celerità impiegata per assegnare la delega alla manutenzione al consigliere di minoranza (al fine di “rattoppare” la maggioranza), si potesse estendere anche alla bitumazione delle strade. Così, però, non è stato. Chiediamo, dunque, all’amministrazione di intervenire tempestivamente, con interventi strutturali e non “tampone”, al fine di assicurare una degna percorribilità delle strade di Roges e l’assoluta sicurezza per l’incolumità pubblica».