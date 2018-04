Rende si doterà a breve di colonnine per ricaricare le auto elettriche

Il Comune di Rende ha siglato un accordo con un’importante azienda di energia elettrica per la realizzazione – che avverrà tra qualche mese – di colonnine di ricarica per auto elettriche su tutto il territorio comunale.

RENDE – Il sindaco Marcello Manna e la dirigente della nota azienda Rossella Sirianni hanno avviato l’iter per la realizzazione del progetto. Il Protocollo firmato a Rende rientra nel Piano nazionale per l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, voluto dal noto fornitore che prevede la creazione di una rete di circa 7 mila colonnine entro il 2020 su tutto il territorio. “La città di Rende – ha sottolineato la dirigente Rossella Sirianni – è stata inserita in questo primo elenco per le sue peculiarità : la presenza di una vasta area industriale e del Campus dell’ Università rendese.”

Orgoglioso il sindaco Marcello Manna: “Rende è una città dalle grandissime potenzialità , sede della più vasta area industriale della regione. Siamo più che soddisfatti di essere stati scelti tra le prime grandi città per il progetto e lavoreremo in sinergia con l’azienda per ottimizzare i tempi di installazione delle colonnine nei punti più strategici della città . Il nostro territorio ha una grandissima peculiarità , fornisce quotidianamente servizi ad una popolazione universitaria che conta circa 30 mila iscritti.”

Si è speso molto per la firma di questo accordo il presidente Unindustria Natale Mazzuca che sottolinea: “il mondo sta cambiando velocemente, l’industria oggi è sempre più attenta ad un utilizzo sostenibile delle energie, ben vengano allora iniziative come questa, la sinergia pubblico-privato diventa più che mai fondamentale per ridurre il gap infrastrutturale tra Nord e Sud. E poi fatemi dire una cosa: la città di Rende ha un sindaco innovatore e concreto. Questo è solo un primo passo di tante altre iniziative che si possono intraprendere su questo territorio”.