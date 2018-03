Rende prima città in Calabria a ribellarsi contro i bombardamenti su Afrin (VIDEO)

Il primo cittadino Manna ha inserito tra i punti “un crimine di guerra” per impegnare l’amministrazione nella promozione della pace e della solidarietĂ



RENDE – Il sindaco di Rende Marcello Manna dopo essersi attenuto alle indicazioni delle associazioni culturali e movimenti politici del territorio ha aggiunto un punto all’ordine del giorno del consiglio comunale. Un punto a cui ha tenuto tanto che ha come oggetto “il bombardamento ed occupazione di Afrin”. L’amministrazione comunale di Rende ” si legge nella nota”  è impegnata nella promozione della pace e della solidarietĂ . “Ramoscello d’ulivo”, così la Turchia ha chiamato l’operazione militare con quale ha bombardato ed occupato, senza alcuna giustificazione, l’area di Afrin nel nord Oves della Siria, violandone la sovranitĂ territoriale.

I bombardamenti aerei e l’occupazione dell’area hanno provocato circa centinaia di morti civili, tra cui bambini, migliaia di feriti e costretto oltre 200.000 abitanti ad abbandonare l’area. L’aggressione della Turchia rappresenta un crimine di guerra ed è stato ed è compiuto nel totale silenzio della comunitĂ internazionale in tutte le sue articolazioni. Per questi motivi e per tanti altri punti “il sindaco e l’amministrazione comunale si impegnano a mettere in campo tutte le iniziative istituzionali che le competono per contribuire a costruire una condanna unanime al bombardamento e all’invasione turca ingiustificata di Afrin. Il Comune di Rende è il primo in Calabria ad aver denunciato le violenze del governo turco ai danni del popolo curdo.