Rende, Psi: «Manna, le opere pubbliche dove sono?»

Un rilancio della cittĂ che tarda ad arrivare, nessuna soluzione definitiva per il parco Acquatico, il centro storico e le periferie della cittĂ

RENDE – «Stiamo assistendo, da diversi giorni, ad una continua, incessante e martellante campagna “pubblicitaria” messa in piedi dall’amministrazione Manna, volta a promuovere la realizzazione di una serie di opere pubbliche, idonee a rilanciare la cittĂ di Rende.

Stando alle parole del Sindaco e del suo entourage, tante sarebbero le opere da portare a termine, per restituire nuova vita alle contrade, alle periferie della città , al centro storico, ai parchi; tanti sarebbero i propositi per ricercare una soluzione definitiva sulla questione “Parco Acquatico”». A scrivere una nota è il segretario del Psi di Rende Francesco Tenuta.

«Ebbene, continuare a discutere di rilancio della città , quando non si è riusciti neppure a garantire la manutenzione ordinaria della città , risulta estremamente imbarazzante ed alquanto impertinente.

Continuare a discutere ancora di rilancio della città , quando la legislatura oramai sta volgendo al termine, risulta davvero offensivo dell’intelligenza di tutti i Rendesi.

Si continua imperterriti, infatti, a gettare fumo negli occhi ad un’intera comunità , col chiaro fine di spostare l’attenzione dalla inettitudine amministrativa che ha caratterizzato e che caratterizza l’azione politica del governo Manna».

Bisognerebbe essere piĂą seri e dichiarare alla città – questo sì – di aver miseramente fallito. Sono trascorsi quattro anni da quando si è insediato questo governo. Cosa si è fatto in tutto questo tempo? Quali sono stati gli atti o i fatti amministrativi che hanno consentito alla cittĂ di uscire dal suo torpore?

La verità è che sono trascorsi, purtroppo, anni di silenzi, di inefficienze, di letargo politico-amministrativo. Questi quattro anni rappresentano lo specchio del fallimento di questa amministrazione. Un fallimento che, oggi, non è possibile ammantare con affannosi e spasmodici annunci elettorali del “faremo”, del “realizzeremo”.

Non c’è bisogno di continuare a sforzarsi più di tanto per promettere e ripromettere.

Del resto, la credibilità politica di un’amministrazione si misura in base a ciò che si è fatto, soprattutto in termini di ricadute positive nell’intero territorio comunale.

E non mi pare che Rende abbia goduto, in tutti questi anni, di proficue azioni amministrative. Tutt’altro.

Solo inutili pantomime sulle c.d. fasi, finti proclami sul “rilancio amministrativo” e vergognosi baratti politici. Uno spettacolo che certamente Rende non meritava».