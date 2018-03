Coppia arrestata a Rende, gestiva un supermarket della droga

Una coppia di incensurati, lui di 44 anni, lei di 29 anni, entrambi residenti a Rende, gestivano un vero e proprio supermercato della droga. In casa cocaina, marijuana e hashish

RENDE – Sono stati entrambi arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende, nella serata di ieri, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una coppia composta da un 44enne e una 29enne residenti a Rende.

Il controllo stradale alla donna

I militari ieri sera hanno controllato inizialmente la donna mentre si trovava alla guida della propria auto e durante le fasi di identificazione la giovane avrebbe mostrato segni di insofferenza e nervosismo soffiandosi ripetutamente il naso. Particolari che non sono sfuggiti ai militari che, insospettiti dal singolare comportamento, hanno subito notato, avvicinandosi a lei, tracce di polvere bianca sulle narici della ragazza che sembrava verosimilmente cocaina.

La perquisizione domiciliare

Da questi elementi i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della giovane e al momento dell’arrivo all’interno c’era il convivente, il quale, alla stessa stregua della donna, ha iniziato anch’egli a mostrare nervosismo e insofferenza al controllo.

Non è passato molto dalla scoperta del motivo di tanta agitazione. Aperta una valigetta infatti, sono spuntati 3 sacchetti sottovuoto e 25 dosi già confezionate contenenti complessivamente 323 grammi di cocaina e diverso materiale per il confezionamento, tra cui una termosaldatrice per sacchetti sottovuoto e ben 5 bilancini di precisione.

Essendo l’abitazione particolarmente grande e su più piani, i militari hanno richiesto l’intervento dell’Unità Cinofila della Tenenza della Guardia di Finanza di Montegiordano ed esteso il controllo a tutta la casa. E grazie al fiuto del cane “Ully”, sono stati rinvenuti altri 5 grammi di droga, in particolare marijuana e 1 grammo di hashish.

Inoltre, con l’ausilio di personale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, sono state anche aperte due casseforti collocate dentro l’appartamento, all’interno delle quali non veniva rinvenuto nulla di rilevante. Lo stupefacente e il materiale per il confezionamento, sono stati sottoposti a sequestro.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso le case circondariali di Castrovillari e Cosenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.