Incidente in autostrada tra Rende e Montalto Uffugo

RENDE (CS) – Un incidente si è verificato sull’autostrada del Mediterraneo oggi intorno alle 20.00. Due autovetture che viaggiavano in direzione nord, per cause ancora in corso d’accertamento, si sono scontrate nel tratto tra Rende e Montalto Uffugo. A seguito dell’impatto tre persone sono rimaste ferite e trasportate d’urgenza, in codice rosso, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118, la polizia stradale e il personale dell’Anas al lavoro per rimuovere i mezzi dalla carreggiata e ripristinare le normali condizioni di transito. Si registrano rallentamenti al traffico.

Immagine di repertorio