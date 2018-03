Preoccupa lo stato di abbandono della ‘chiesa-supermercato’ di viale dei Giardini (FOTO)

La struttura in completo stato di degrado rappresenta un pericolo per i ragazzi essendo l’unica opportunità di ‘svago’ presente nel quartiere

RENDE (CS) – “Un quartiere dimenticato, tagliato fuori dall’amministrazione comunale, buono solo per sponsorizzare opere pubbliche di dubbia utilità (vedi ponte pedonale). Continua la lenta e rovinosa morte di Viale dei Giardini, – scrive in una nota il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Domenico Miceli – senza prospettive future in assenza di un progetto politico concreto. Più volte abbiamo interrogato il sindaco e le varie Giunte che si sono susseguite in piena continuità nel non amministrare, per capire quali strategie volevano attuare per risollevare il quartiere dall’isolamento non solo territoriale ma anche culturale e sociale. Più volte abbiamo chiesto un intervento deciso per ridare vita alla popolosa zona rendese. Ma niente si è mosso.

Oggi, non avendo avuto risposte concrete, ci troviamo di fronte agli stessi problemi che denunciavamo e perciò siamo costretti a richiamare nuovamente l’attenzione della maggioranza su questa tematica, chiedendo un intervento risolutivo e immediato per quello che concerne la condizione strutturale dell’edificio (ex chiesa, ex centro sociale ed ex supermercato) che sorge nella piazza di Viale dei Giardini. Una condizione strutturale denunciata più e più volte, che ci preoccupa fortemente perché rappresenta un pericolo per gli abitanti del quartiere e soprattutto per i tanti ragazzi che lo abitano.

Un edificio fatiscente, barbarizzato, il cui ingresso è facilmente agibile essendo stati divelti i cancelli. All’interno spazzatura, sporcizia, infiltrazioni d’acqua e tanti pericoli a portata di mano. All’esterno, acqua stagnante che s’infiltra nei sotterranei e in estate diventa ricettacolo di moscerini e zanzare. Abbiamo inoltrato l’ennesima interrogazione al sindaco e alla Giunta, allegando documentazione fotografica, sperando che sia la vota buona. Il nostro fine è quello di far predisporre una messa in sicurezza puntuale dell’edificio in questione, anche attraverso ordinanza sindacale. Ma anche per chiedere una maggiore cura del verde pubblico presente nella piazza di Viale dei Giardini che ad oggi si presenta come una selva suburbana”.

