Prende il via martedì 27 marzo l’11^ edizione del Festival dell’Energia e dell’Acqua, in programma fino a giovedì 29 marzo al Museo del Presente di Rende.

RENDE – L’evento è organizzato dall’Associazione Energia Calabria, in collaborazione l’Ordine degli Ingegneri di Cosenza e la Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria ed il Festival sarà diretto dall’Ing. Nicola De Nardi che vanta un prestigioso curriculum nel settore energetico. Nel piazzale antistante il Museo saranno allestiti vari stand in cui le più importanti aziende, sia calabresi che nazionali, esporranno le ultime novità tecnologiche del settore energetico e dell’acqua.

L’ing. De Nardi, ai microfoni di Rlb, radio partner dell’evento, ha illustrato i dettagli della ‘tre giorni’

Nel corso delle tre giornale, sarà possibile assistere contemporaneamente ad un ciclo di conferenze, organizzato in ben sei sessioni, durante le quali prestigiosi relatori tratteranno le più attuali tematiche del settore energetico e dell’acqua, dai cambiamenti climatici, la transizione energetica e le città sostenibili ai contratti di fiume, il rischio idrogeologico e le nuove tecnologie. L’evento è anche una occasione di aggiornamento, di incontro e di confronto tra professionisti, imprese e cittadini. I visitatori saranno accolti con la voce accattivante dal Robot NAO.

Gli organizzatori per facilitare la visita del Festival da parte delle scuole dell’area urbana predisporranno un servizio di navetta gratuito che consentirà agli studenti ed ai loro insegnanti di partecipare a questo importante evento. La scelta della location, baricentrica rispetto all’area urbana, adeguatamente attrezzata sia all’interno che all’esterno, nonché dotata di ampi spazi per i parcheggi, faciliterà il raggiungimento della sede dell’iniziativa. Nella fase conclusiva di ciascuna delle tre giornate ci saranno poi degli appuntamenti di intrattenimento con degustazioni di prodotti tipici.

L’ingresso, dal 27 al 29 marzo sarà  libero con orario continuato dalle 9.00 alle 20.00.