Controlli dei carabinieri a Rende, ritirate 13 patenti e segnalati dieci ‘assuntori di stupefacenti’

Pattugliamenti straordinari del territorio tra Rende, Rose e San Pietro in Guarano

RENDE (CS) – I carabinieri della Compagnia di Rende hanno proseguito nei giorni scorsi l’azione di controllo del territorio su indicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza. I servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonchĂŠ alla verifica del rispetto del Codice della Strada hanno portato alla denuncia di 11 persone per guida in stato di ebbrezza, due persone per rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico, alla segnalazione di 10 persone quali assuntori di sostanza stupefacenti e al ritiro di 13 patenti di guida. I militari hanno segnalato alla Prefettura di Cosenza, quali assuntori di sostanze stupefacenti: un 45enne, un 41enne e un 18enne residenti a Montalto Uffugo, un 22enne e un 23enne residenti a Cosenza, un 22enne residente a Celico, un 21enne residente a Spezzano Piccolo e un 21enne residente a Rose. I carabinieri di Rende dopo averli perquisiti hanno infatti trovato, complessivamente, nelle loro disponibilitĂ 16 grammi di marijuana. I carabinieri della stazione di San Pietro in Guarano hanno invece segnalato alla Prefettura di Cosenza, sempre in qualitĂ di assuntori di sostanze stupefacenti un 30enne di Roma e 36enne di Montalto Uffugo che perquisiti mentre si trovavano in paese sono stati trovati in possesso di marijuana e cocaina per un totale di 4 grammi. Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Sul piano dell’azione di contrasto all’uso di alcool durante la guida i militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza undici persone. Si tratta di un 19enne (0,94 g/l) di Serrate (RC), un 22enne (1,01 g/l) di Mottafollone (CS), un 25enne (1,42 g/l) e un 26enne (1,26 g/l) di San Giovanni in Fiore (CS), un 24enne (1,42 g/l) di nazionalità albanese, un 33enne (1,10 g/l) residente a Rende, un 33enne (1,08 g/l) di Cosenza, un 43enne (1,65 g/l) di Belsito e un 37enne (1,10 g/l) di Castrolibero. Gli automobilisti sono stati tutti fermati a Rende e dopo essere stati sottoposti ad accertamento etilometrico sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le loro patenti sono state quindi immedi ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida. A Rose invece sono stati fermati, denunciati per guida in stato di ebbrezza e sottoposti al sequestro del veicolo un 42enne (1,49 g/l) cosentino e un 43enne (2,16 g/l) di San Vincenzo La Costa. Due automobilisti sono stati invece denunciati per rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico. Si tratta di un 28enne residente a Carolei e un 45enne di nazionalità polacca. Anche in questo caso le loro patenti sono state ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.