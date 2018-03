Petizione Acqua pubblica, Miceli (M5S): domani riprende la raccolta firme a Rende

Domani, domenica 18 marzo, in via Rossini insieme a Massimo Misiti, Alessandro Melicchio e Anna Laura Orrico riprenderĂ la raccolta firme del Movimento 5 Stelle per la Petizione Acqua pubblica

RENDE – Riprende la raccolta firme per la petizione popolare “Acqua pubblica” a Rende. Dopo lo stop “forzato” delle politiche, domani, domenica 18 marzo dalle ore 10.00 alle 13.00 in via Rossini insieme ai neo eletti del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Massimo Misiti, Alessandro Melicchio e Anna Laura Orrico incontreranno i cittadini per ringraziarli della fiducia e per l’ottimo risultato elettorale uscito dalle urne rendesi, che si attesta su una percentuale pari al 50,1% ma anche per tornare a parlare della gestione del servizio idrico.

“Si è scelto di ricominciare a raccogliere le firme nella giornata di domenica – spiega in una nota Domenico Miceli, capogruppo dei 5 Stelle in consiglio comunale a Rende – per dare un segnale forte al sindaco di Rende e al governatore della Regione Calabria, Mario Oliverio, che ha indetto nuovamente le elezioni di “terzo livello” per scegliere i rappresentanti dell’assemblea dell’autoritĂ idrica regionale per oggi, sabato 17. Una furbata, a quanto pare, portata avanti dal presidente della Regione per non far commissariare il settore idrico. Molte voci assicurano infatti che anche questa tornata elettorale salterĂ per scontri interni tra i sindaci del centro sinistra, in guerra per assicurarsi una poltrona all’interno dell’organismo di governo”.

“Ricordiamo infine che ad oggi – conclude Miceli – la Calabria è l’unica regione d’Italia a non aver costituito il soggetto unico che si deve occupare del servizio idrico integrato (dall’acqua potabile alla depurazione)”.