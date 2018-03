Grande partecipazione alle selezioni per la 15^ edizione del Grande Fratello

Sono arrivati anche da fuori regione, i potenziali ‘inquilini’ per le selezioni della 15^ edizione del Grande Fratello.

RENDE (CS) – Ieri a Rende in tanti erano giĂ in fila dalle prime ore del mattino per essere provinati e tentare di guadagnarsi un posto nella casa piĂą famosa d’Italia e giocarsi la possibilitĂ di essere selezionati fra i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello, che non sarĂ dedicata ai Vip ma ai “Nip”.

Per lo show che ricorda nel nome un famoso libro di George Orwell si tratta della 15esima edizione, che arriva dopo uno stop di due anni. Il 10 dicembre del 2015 Alessia Marcuzzi infatti aveva chiuso la porta rossa del celebre reality dopo la vittoria di Federica Lepanto (infermiera di giorno e dj la notte) e ora siamo pronti a godere di nuova avventura. Anche in Calabria dunque, è stato possibile vivere il sogno di vedere la propria vita cambiare sfruttando nient’altro che il proprio estro e la propria personalità . Un mare di partecipanti alle selezioni per soli 200 posti per un evento che ha richiamato anche moltissimi curiosi.

Testimonial dell’evento, ospitato nel centro commerciale Metropolis, Rebecca De Pasquale, ex corrente della casa, oggi in tour per tutta Italia per supportare gli aspiranti: “La Calabria è una regione fantastica che mi ha accolto con affetto, spero che qualcuno di questi ragazzi ce la faccia a vivere il proprio sogno.”