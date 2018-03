Droga e alcool alla guida, denunciati 15 automobilisti

Prevenzione e repressione, controlli a tappeto dell’Arma. Denunciate tre persone per assunzione di sostanza stupefacente, e ritirare dieci  patenti di guida

RENDE – I Carabinieri della Compagnia di Rende diretta dal capitano Maieli hanno proseguito l’attenta azione di controllo del territorio mettendo in campo, nei giorni scorsi, su indicazione del comando provinciale dell’Arma, servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonchĂ© alla verifica del rispetto del codice della strada, che hanno consentito di denunciare 15 persone.

Sul piano dell’azione di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti i militari dell’aliquota radiomobile del nucleo operativo e radiomobile, Norm, al comando del tenente De Tommaso, della compagnia di Rende hanno denunciato a piede libero un 47enne, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti  trovato alla guida dell’autovettura in possesso di un bilancino di precisione e una busta in cellophane contenente 2,5 grammi di cocaina, sottoposti a sequestro. Denunciati a piede libero come assuntori di sostanze stupefacenti” un 17enne residente a Mendicino, un 22enne residente a Rende, un 42enne e un 38enne entrambi cosentini. I carabinieri durante le perquisizioni personali, hanno rinvenuto complessivamente 9 grammi di cocaina, hashish e marijuana, tutto sottoposto a sequestro.

Sul piano dell’azione di contrasto all’uso di alcool durante la guida sono state denunciate 10 persone con l’accusa di guida in stato di ebbrezza un 22enne (1,08 g/l) di Lamezia Terme, un 35enne (0,87 g/l) di Montalto Uffugo, un 23enne (1,17 g/l) di San Marco Argentano, e un 28enne (1,97 g/l) residente ad Acri, un 33enne (1,19 g/l) e un 25enne (0,92 g/l) entrambi residenti a Rende, un 30enne (1,72 g/l) e un 25enne (0,87 g/l) entrambi residenti a Cosenza, un 23enne (1,26 g/l) residente a Luzzi, e un 40enne (1,27 g/l) residente a Mendicino. Tutti gli altri automobilisti, controllati in Rende e sottoposti ad accertamento etilometrico, sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le patenti sono state ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.