Spaccio all’Unical, studenti pusher in manette

In contromano su via Verdi, in due hanno tentato di sfuggire all’Arma. Viaggiavano con l’hashish in tasca. A casa nascondevano mezzo chilo di marijuana

RENDE – Nell’ambito delle attivitĂ di controllo del territorio, ulteriormente intensificate su disposizione del comandante provinciale dei carabinieri di Cosenza, il tenente colonnello Piero Sutera, i militari dell’aliquota radiomobile di rende, nella serata di ieri, hanno tratto in arresto con l’accusa di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 22enne di Cosenza e un 27enne di Crotone, entrambi studenti universitari.

I militari del’Arma della compagnia diretta dal capitano Maieli, hanno avviato una serie di controlli in via Verdi. Un 22enne, aveva imboccato quella via contromano alla guida della propria autovettura. Bloccato dalla pattuglia di servizio, il comportamento sospetto ha portato ad eseguire una perquisizione personale, durante la quale il giovane è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 1 grammo di “Hashish”. I militari hanno quindi proceduto ad approfondire il controllo anche all’abitazione del giovane rinvenendo, all’interno della sua camera, 150 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Marijuana”, un “grinder” e un “bilancino di precisione”. Inoltre, nel corso della perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente all’interno della stanza del coinquilino, il 27enne di Crotone, trovato in possesso di 402 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Marijuana”, un “bilancino di precisione” e “materiale per il confezionamento”, tutto sottoposto a sequestro.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista nella giornata di domani