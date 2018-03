Cavalieri al Merito, gagliardetto all’editore di RLB Radioattiva e QuiCosenza

Consegnato il riconoscimento per la disponibilità dimostrata nel far conoscere e crescere l’Associazione sul territorio

RENDE (CS) – Ieri pomeriggio la redazione di RLB e QuiCosenza ha ricevuto la graditissima visita dell’Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana. Il Cavaliere Ufficiale Angelo Cosentino presidente della sezione territoriale di Cosenza intotalata al Cavaliere Ufficiale Mario Metallo insieme al responsabile del cerimoniale e ufficio stampa Cavaliere Pasquale Giardino hanno consegnato il gagliardetto dell’ANCRI all’editore del quotidiano on line e dell’emittente radiofonica Camillo Tripicchio. Una targa è stata invece donata ”per la gentile disponibilità dimostrata nel far conoscere e crescere l’Associazione sul territorio Nazionale” alla redazione. Il riconoscimento è stato ritirato dalla giornalista Maria Teresa Improta che ha ringraziato la delegazione dei Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana per la collaborazione nel divulgare i principi di solidarietà con le numerose iniziative di beneficenza organizzate in Calabria.

