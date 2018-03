Lunghe attese in una sezione di Quattromiglia, alcuni elettori rinunciano

Le lunghe code per esprimere il voto hanno creato disagi alla sezione n. 7 di Quattromiglia di Rende

RENDE – Sono intervenuti addirittura i carabinieri per tentare di riportare la calma alla sezione n. 7 nell’istituto comprensivo di Quattromiglia a Rende, nei pressi delle piscine. Le lunghe attese sono iniziate già intorno alle 19.00 e con il passare del tempo, la fila per votare, è diventata sempre più lunga. Alcuni elettori raccontano di essere in coda da più di un’ora; altri invece, avrebbero addirittura rinunciato a votare.

Da alcune segnalazioni di persone sul posto, si è cercato di porre rimedio chiamando, a dare una manom altri presidenti di seggio. Le operazioni di voto infatti, con il nuovo tagliando antifrode hanno creato l’allungarsi del tempo di voto che di conseguenza ha provocato attese interminabili. Non si esclude che in questa sezione le operazioni di voto possano andare oltre le 23.00 per garantire a tutti quelli che sono già in fila di poter votare.