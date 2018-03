Maltempo, neve anche in pianura. Domani scuole e università chiuse

Dal tardo pomeriggio di oggi, la neve ha prima interessato le alture attorno alla cittĂ , poi ha iniziato a cadere anche su Cosenza, Rende e tutta la valle del Crati.

RENDE – Un peggioramento delle condizioni atmosferiche sta portando in queste ultime ore precipitazioni nevose non solo in collina ma anche in pianura. Ad essere colpita sopratutto la Calabria settentrionale. In particolare nevica da qualche ora anche a Cosenza e Rende. Intorno ai 400 metri di quota sono giĂ diversi i centimetri presenti al suolo. Per domani il sindaco Marcello Manna ha comunicato la decisione di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado e dell’UniversitĂ . Anche il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto ha deciso la chiusura degli istituti scolastici per la giornata di domani così come Giovanni Greco, primo cittadino di Castrolibero che ha firmato l’ordinanza sempre per la giornata di domani 1° marzo. Chiusura delle scuole decisa anche dal sindaco di Montalto Uffugo Pietro Caracciolo.

Le precipitazioni nevose dovrebbe comunque cessare nella notte mentre per la giornata di domani comunque, è previsto un sensibile rialzo delle temperature.

Non si segnalano al momento particolari disagi sulle arterie cittadine e dell’hinterland, anche se Anas e Polizia Stradale ricordano che su molte strade vige l’obbligo di circolare con catene da neve o pneumatici invernali.