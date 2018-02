Rende, in arrivo gli ex percettori di mobilità

La giunta Manna apre le porte a 40 lavoratori. Il bando a sportello accoglierà le domande di partecipazione a partire dalle ore 10 del 1 marzo

RENDE – La giunta approva la partecipazione alla manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle modalità di tirocinio, rivolta agli enti pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino di percettori di mobilità in deroga della regione Calabria. Infatti con decreto regione numero 793 pubblicato sul Burc numero 23 del 19 febbraio 2018 la regione di Calabria ha pubblicato l’avviso agli enti pubblici. Tempestiva e’ stata la risposta dell’amministrazione Manna nel cogliere l’invito e offrire l’opportunità a 40 lavoratori ,e non più 30, di svolgere funzioni e supportare le attività istituzionali all’interno del comune mettendo a disposizione la propria professionalità . A questi lavoratori spetterà una indennità mensile di 500 euro.

Questo provvedimento fa seguito alla nota di sollecitazione del 17 ottobre scorso. Una nota scritta dal sindaco di Rende Marcello Manna che a nome di tutta l’amministrazione comunale ha manifestato ,sin da subito, la disponibilità ad accogliere e utilizzare queste persone per un periodo supplementare non più di sei mesi ma di dodici mesi. Trattandosi di un bando a sportello la tempestività cui abbiamo fatto sopra cenno risulta di fondamentale importanza per essere ammessi al finanziamento per l’importo complessivo di 240mila euro, naturalmente tutto questo, una volta che sarà aperta la procedura di presentazione delle domande di partecipazione a partire dalle ore 10 del 1 marzo e fino alle ore 12 del 16 marzo fermo restando la validità del progetto presentato.  L’amministrazione Manna con la giunta di oggi ha anticipato l’invito che e’ stato proprio oggi fatto pervenire dal presidente dell’Anci  Calabria Callipo. La giornata di oggi arriva a dimostrazione che l’amministraione Manna è stata sempre vicina e attenta alle persone in difficoltà .