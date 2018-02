Bilancio di previsione Rende, consigliere chiede l’annullamento

Petrassi: “le delibere di approvazione del DUP 2018/2020 e del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, sono nei fatti nulle per evidenti violazioni di legge”

RENDE (CS) – Il consigliere Carlo Petrassi, capogruppo de “La Terza Rende”, chiede in una missiva, l’annullamento in autotutela delle delibere di approvazione consiliare del dup 2018/2020 e del bilancio di previsione 2018/2020. Di seguito il testo integrale della lettera.

“Le delibere di approvazione del DUP 2018/2020 e la delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, approvate dal Consiglio Comunale di Rende nella seduta del 21 febbraio, sono di fatto nulle e vi spieghiamo il perchĂ©. Vale la pena di ricordare che il sottoscritto all’inizio della discussione in Consiglio Comunale aveva posto una questione pregiudiziale per l’evidente violazione dell’iter procedurale previsto dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti. In particolare, aveva fatto notare al Consiglio che un importante allegato del bilancio (il parere del collegio dei revisori dei conti) era stato protocollato e depositato dall’organo di revisione soltanto la mattina del 21 febbraio 2018, quando la discussione del Consiglio Comunale sul bilancio era giĂ iniziata. Ci riferiamo al protocollo generale n.9047 del 21 febbraio 2018. Alla questione dal sottoscritto sollevata, rispondeva il dirigente Infantino affermando che la questione pregiudiziale posta non poteva essere accolta in quanto le vigenti norme del TUEL in materia di DUP e bilancio di previsione andavano raccordate con l’art. 24 di un non meglio precisato regolamento di contabilitĂ . Pertanto secondo il dott. Infantino, dal quadro normativo di riferimento non scaturiva piĂą, come invece avveniva in passato, un obbligo di depositare entro un termine preciso il parere in oggetto per cui il Consiglio avrebbe potuto proseguire nei lavori. Vista la ristrettezza dei tempi per approfondire la questione, abbiamo considerato al momento valido quanto affermato dal dott. Infantino e la discussione è proseguita fino all’approvazione a maggioranza delle delibere.

In realtà da un’attenta analisi delle norme in materia, riteniamo che il dott. Infantino abbia completamente sbagliato la sua analisi. Infatti, andando per ordine, l’art.172 del TUEL (Altri allegati al bilancio di previsione) prevede al co.1 che “al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall’art.11 co.3 del d.lgs. n.118/2011” insieme ad altri allegati. Esaminando il contenuto dell’art.11 co.3 del d.lgs. di cui sopra, scopriamo che alla lettera h si stabilisce che al bilancio di previsione deve essere allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti. In definitiva, possiamo dire che l’art. 172 del TUEL attribuisce alla relazione del collegio dei revisori dei conti il “rango” di ALLEGATO al bilancio di previsione. L’art.174 del TUEL (Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati) al co.1 prevede che “lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il DUP sono predisposti dall’organo esecutivo e da questi presentati all’organo consiliare unitamente agli ALLEGATI entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal REGOLAMENTO DI CONTABILITA’” (quindi anche con la relazione del collegio dei revisori dei conti). L’art.174 del TUEL al co.2 stabilisce poi che “che il regolamento di contabilità dell’ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, …”

Consultando il REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ DEL COMUNE DI RENDE approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del28/02/2017, scopriamo che l’art.8 (Il documento unico di programmazione) al co.8 prevede che “il parere dei revisori deve essere messo a disposizione dei consiglieri almeno 5 giorni prima della data prevista per l’approvazione del DUP da parte del Consiglio”. Sempre il regolamento di contabilità del comune di Rende all’art.11 (Lo schema del bilancio di previsione e i relativi allegati) co.5 prevede che “Lo schema di bilancio annuale, unitamente agli allegati, alla nota di aggiornamento al DUP e alla relazione dell’organo di revisione, è presentato all’organo consiliare mediante deposito presso la casa comunale e relativa comunicazione ai consiglieri per l’approvazione entro il termine previsto”. Infine vale la pena ricordare anche quanto stabilito dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale che all’art.20 (Deposito degli atti) co.2 stabilisce che “Lo schema di bilancio con i documenti allegati deve essere depositato almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale”. Alla luce del quadro normativo generale di riferimento e in particolare degli articoli di legge su citati, a noi sembra evidente e persino lapalissiano che il parere dell’organo di revisione sul DUP e sul bilancio di previsione avrebbe dovuto essere a disposizione dei consiglieri per una approfondita analisi non a discussione del Consiglio Comunale iniziata, come di fatto è avvenuto, bensì molti giorni prima così come previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Ciò anche al fine di garantire il sacrosanto diritto di tutti i consiglieri comunali di essere informati adeguatamente al fine di poter espletare in modo utile il proprio mandato così come previsto dall’art.24 dello statuto del Comune di Rende. Pertanto, tutto ciò premesso, ribadiamo la nostra personale convinzione che le delibere di approvazione del DUP 2018/2020 e del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, approvate a maggioranza nel Consiglio Comunale, siano nei fatti nulle per evidenti violazioni di legge. Di conseguenza chiediamo al dott. Infantino, al Segretario Generale del Comune, al Presidente del Consiglio, al Sindaco e all’assessore al ramo di verificare quanto da noi affermato e provvedere per tempo all’annullamento in autotutela delle delibere in oggetto e provvedere alla convocazione di un regolare Consiglio Comunale per l’approvazione del DUP e del bilancio di previsione relativi agli anni 2018/2020 entro il termine ultimo previsto, 31 marzo 2018.”