Parte in via sperimentale la corsa notturna da e per l’Unical

Linea 138. Il Consorzio Autolinee TPL attiva il servizio tutti i venerdì e sabato dal 24 febbraio con partenza da Cosenza Piazza Mancini per le 00:45

RENDE – Un servizio che “accorcia” le distanze quello che da domani renderà più facile per i tanti studenti, e non solo, percorrere l’area urbana Cosenza – Rende – Unical, con un po’ di serenità e sicurezza in più. La corsa arriverà all’Unical all’1:15.  Un mese molto importante per il Consorzio Autolinee TPL , dopo la presentazione dei 10 nuovi autobus. Esprimono soddisfazione il pro rettore dell’Università della Calabria Filice, Russo e Mazzitelli. «Ringraziamo il Consorzio Autolinee TPL per la disponibilità e la collaborazione con il Presidente dell’Associazione “Unica” Cristofaro Russo ed il Consigliere d’Amministrazione dell’Università della Calabria Diego Mazzitelli, collaborazione che è nata un anno fa e che ha permesso di apportare delle migliorie al servizio trasporto pubblico locale come la fermata al polifunzionale e la promozione dell’utilizzo della bigliettazione elettronica mediante l’uso dell’App My Cicero, quest’ultima grazie anche alla collaborazione dell’Associazione S.O.G.N.O.

“Era da tanto tempo che si parlava di corsa notturna. Oggi l’utenza gode di una buona offerta durante il weekend. Dopo la corsa notturna di Amaco e Ferrocie della Calabria oggi sostituita da Al Volo, l’utenza avrà a disposizione la Linea 138 del Consorzio Autolinee TPL che partirà da Cosenza Piazza Mancini alle 00:45 e arriverà all’Unical alle 1:15″. Questa la dichiarazione del Presidente Russo, che aggiunge: “L’impegno dell’Associazione Unica in collaborazione con la Lista Unidea nel settore viabilità e trasporti non finisce qui, il prossimo obiettivo da perseguire sarà quello di proporre l’istituzione del biglietto giornaliero per zona 1-2-3 e la riduzione dei costi del biglietto della tratta Quattromiglia-Unical“. Il pro rettore dell’Università della Calabria, Filice, delegato al Centro residenziale, esprime soddisfazione poiché ogni nuovo servizio che migliora la qualità della vita degli studenti è benvenuto.