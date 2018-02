Rende pronta a ripartire, le opere pubbliche dei prossimi tre anni

L’ex caserma dei carabinieri diventerà un centro disabili, il palazzetto del Villaggio Europa sarà completato, alloggi pubblici, ristrutturazione in tutte le scuole e nuovo cimitero al confine con San Fili

RENDE (CS) – Il Consiglio comunale di Rende ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2018 – 2020. Nel corso dell’assise con voto favorevole l’assise ha dato il via al Documento Unico di Programmazione essenziale per chiudere il bilancio di previsione 2018 da 32 milioni di euro. Fissate nella quota massima imponibile le aliquote Tasi, Tari e Imu che sostanzialmente saranno per le famiglie identiche al precedente anno (riduzioni Tari solo per le attività commerciali), data la procedura di predissesto finanziario in cui ancora verte il municipio rendese. Oltre il 90% dei lavori pubblici sarà finanziato non dal Comune di Rende, ma da enti terzi reperiti attraverso la partecipazione a bandi regionali e nazionali. I fondi comunali saranno investiti solo per interventi di manutenzione ed urgenti da effettuare sul territorio.

EDILIZIA PUBBLICA

Negli ultimi tre anni che ha visto la ristrutturazione di immobili pubblici inutilizzati o sottoutilizzati, quali il centro sociale Roberta Lanzino, l’edificio ex segreteria De Coubertin, la delegazione municipale di Piazza Matteotti, il centro sociale di località Dattoli, la palestra di Quattromiglia, la sede dei Vigili del Fuoco di Rende. Nel piano sono, quindi, previsti interventi di completamento del palazzetto dello sport (euro 800.000), di riqualificazione della parte inutilizzata dell’impianto sportivo di Commenda (350.000), di riqualificazione del centro sociale di viale dei giardini e del vicino impianto sportivo, di riqualificazione della biblioteca di Villaggio Europa (550.000).

Tutti interventi inclusi nel Piano delle aree degradate finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per due milioni di euro. Previsto anche l’intervento di ristrutturazione dell’edificio Day Hospital di Santo Stefano, per un importo di oltre 5 milioni di euro, inserito nell’ambito del Piano degli investimenti dell’INAIL. Già avviate le fasi di progettazione degli interventi, visti i termini ristretti imposti da Presidenza del Consiglio e INAIL. Altri interventi riguardano la ristrutturazione e l’adeguamento sismico dell’edificio ex caserma dei carabinieri di via Londra, per un importo di un milione di euro, al fine di realizzare un centro riabilitazione per disabili; la ristrutturazione di Palazzo Basile per un milione di euro da destinare ad alloggi per utenze differenziate (giovani coppie, anziani, disabili, ecc.) che privilegino la presenza di spazi comuni a favore della socializzazione. Per entrambi gli interventi è stata redatta la progettazione definitiva ed è stato richiesto l’integrale finanziamento nell’ambito del bando di social housing pubblicato dalla Regione Calabria.

EDILIZIA SCOLASTICA

Riqualificazione dell’edilizia scolastica con un piano pluriennale di interventi finalizzato alla ristrutturazione di tutti gli edifici comunali in un arco temporale ristretto. Negli ultimi tre anni importanti interventi hanno interessato e stanno interessando la scuola elementare di Surdo, la scuola elementare di Sant’Agostino, la scuola elementare e media di Santo Stefano, la scuola media De Coubertin, la scuola media di Linze, la scuola materna di via Vanni (per un importo complessivo di circa euro 2.500.000). In particolare, nel piano sono inseriti interventi di adeguamento sismico della scuola elementare vicina alle Piscine di Quattromiglia (euro 1.200.000), di adeguamento sismico della scuola media di fronte alle Piscine di Quattromiglia (euro 850.000), di adeguamento sismico della scuola media di via Vanni (euro 500.000), di realizzazione nuova scuola elementare di Linze (euro 765.000).

Questi quattro interventi sono stati integralmente finanziati con Decreto Regione Calabria n.14295 del 14/12/2017 pubblicato sul BURC n.4 del 9 gennaio 2018. Nel piano sono, altresì, inseriti interventi di adeguamento sismico della scuola elementare di via Vanni (euro 1.060.000), della scuola elementare e della scuola media di Villaggio Europa (per complessivi euro 2.700.000), per i quali sono state redatte le progettazioni definitive e risultano tra gli interventi ammessi in graduatoria da finanziare a seguito dello scorrimento delle graduatorie. E’, altresì, inserito l’intervento di messa in sicurezza della scuola di Parco Robinson (euro 400.000) per la quale l’ente è beneficiario di un finanziamento di euro 50.000 per la redazione della progettazione esecutiva da parte di INARCASSA.

DISSESTO IDROGEOLOGICO

L’attenzione ai fenomeni di dissesto idrogeologico riscontrati sul territorio comunale, ha portato ad elaborare un piano di interventi di mitigazione del rischio frana: in località Vermicelli (euro 3.400.000), poi nell’area cimiteriale di via Vanni (euro 1.230.000), in località Pietà (euro 1.054.000). Il primo è stato finanziato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.355 del 31/07/2017, mentre gli altri due interventi sono inseriti nella Banca Dati Rendis del Ministero dell’Ambiente con priorità elevata. Bisogna altresì precisare che sul territorio sono state rilevate tutte le situazioni di criticità con l’approvazione di un progetto preliminare (ora di fattibilità tecnica ed economica) dell’importo di circa euro 23.000.000 inserito sempre nella Banca dati Rendis.

CANILE COMUNALE

Nei prossimi tre anni si procederà alla realizzazione di un canile comunale, individuato nell’area industriale di contrada Lecco, per il quale è stato stimato un investimento di euro 800.000 con capitale privato e una capienza di circa 430 cani. Il bando per project financing, avente rilevanza comunitaria, è attualmente pubblicato su GUCE, GURI, profilo del committente, due quotidiani a rilevanza nazionale e due a rilevanza locale. La struttura permetterebbe al Comune di Rende di risparmiare 470mila euro l’anno cifra con cui si sopperisce alla mancanza di una struttura per arginare il fenomeno del randagismo.

VIABILITA’

Il miglioramento della viabilità e delle infrastrutture ciclo-pedonali sul territorio comunale risultano interventi strettamente connessi alle opere strategiche inserite nell’ambito dell’Accordo sulla Metropolitana leggera Cosenza- Rende-Unical, firmato in data 12 giugno 2017 e pubblicato sul BURC del 04 settembre 2017. A tal fine, nel piano sono inserite le bretelle viarie di collegamento dei viali Parco tratto A e B e con la zona industriale, per un importo di 6 milioni di euro, la bretella viaria di collegamento di Quattromiglia con lo svincolo autostradale e con via Savinio, per un importo di 1.500.000 euro; le piste ciclabili di collegamento con le stazioni della metropolitana leggera, per un importo di 2 milioni di euro. Nell’ambito degli interventi sulle aree degradate, finanziate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono altresì inserite una passerella pedonale che collega viale dei Giardini con via Mattia Preti, per un importo di 300.000 euro e i collegamenti ciclo-pedonali dallo sbocco della passerella su via Mattia Preti con Villaggio Europa.

CIMITERO

La saturazione del cimitero esistente si pensa sia risolvibile con la realizzazione di una ulteriore edicola all’interno del cimitero esistente per le esigenze immediate, con un intervento di importo complessivo di 260mila euro e, contestualmente, la progettazione del nuovo cimitero (12.000.000 euro) in un’area appositamente individuata nell’ambito del Piano Strutturale Comunale a confine con il Comune di San Fili, che garantirà una capienza di circa 5000 salme. Considerando i decessi annuali che sono attestati di poco al di sotto delle 200 unità , il nuovo cimitero coprirà le esigenze di circa 25 anni. Si precisa, altresì, che l’ente ha effettuato studi di natura geologica nelle parti contigue al cimitero esistente e ha presentato all’Autorità di Bacino osservazioni finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico attuale.  Â