Tra palazzi e terreni ecco i beni che Rende mette in vendita per far ‘cassa’ (ELENCO)

Si cerca un acquirente anche per il campetto di calcio di Viale dei Giardini e il centro diurno. L’ex scuola elementare di Commenda pare valga un milione e 200mila euro

RENDE (CS) – Il Comune di Rende decide di vendere i propri beni. Immobili ritenuti non strumentali all’attività istituzionale saranno ceduti al miglior offerente. Su un patrimonio immobiliare di circa 200 milioni di euro l’amministrazione Manna decide di alienarne per il triennio 2018-2020 oltre 8 milioni di euro. A chiarire il perché di questa scelta è stato stamattina nell’aula consiliare di piazza Matteotti l’assessore al Bilancio Pierpaolo Iantorno spiegando si tratti di una scelta essenziale “a garantire la sopravvivenza economica finanziaria di Rende”. “Le trattative per la dismissioni di alcuni cespiti – spiega – Iantorno sono già in fase avanzatissima soprattutto per quanto riguarda l’ex Cud”.

L’edificio che ha ospitato il Cnr a Commenda di Rende, in via Cavour, sorge infatti su terreni di proprietà del Comune di Rende che stanno per essere acquistati dall’Università della Calabria. Qualora la cessione dovesse andare in porto si risolverebbe un’anomalia che il municipio rendese si trascina da quasi trenta anni. Altri immobili che pare abbiano già registrato l’interesse all’acquisto di alcuni privati sono due terreni uno in via Londra, l’altro a Piano Monello e i magazzini sottostanti alla sala in cui oggi si è tenuto il Consiglio Comunale, meglio conosciuti come ex Centrale della Moda dove oggi si trovano Plaza e Chateau d’Ax. Anche dei box auto del quartiere Villaggio Europa potrebbero essere facilmente venduti a prezzi calmierati.

Il piano alienazioni per il prossimo triennio è quindi stato approvato stamattina e gli immobili in esso compreso andranno ad essere inseriti nel patrimonio disponibile del Comune di Rende. A votare a favore della messa in vendita dei beni anche il ‘delfino’ di Sandro Principe, il consigliere Pasquale Verre il quale spera che ‘’con l’alienazione di questi beni si possa uscire dal predissesto economico del Comune”. Da rilevare come su 21 strutture tra magazzini, opere pubbliche ed appartamenti più della metà (11) sono sulla carta ‘fantasmi’ ancora da accatastare. Tra i casi più eclatanti: il centro commerciale del Villaggio Europa, l’ex scuola elementare Stancati, l’ex day hospital di Santo Stefano, i campetti di calcio di Nogiano e del centro storico.

I BENI CHE IL COMUNE DI RENDE INTENDE VENDERE

Appartamento Palazzo Gelsomino – Via Volta (Quattromiglia) – valore presunto 75.000 euro

Appartamento Palazzi Fabiano – Via Rossini – valore presunto 95.000 euro

Fabbricato ex Ciancio – via Firenze (centro storico) – valore presunto 45.000 euro

Impianto sportivo – via Domenico Vanni (centro storico) – valore presunto 300.000 euro

Campo calcetto – Nogiano – valore presunto 20.000 euro

Campo di calcio – Viale dei giardini – valore presunto 113.605 euro

Centro diurno/ex scuola elementare – via Ungheria (Santo Stefano) – valore presunto 350.000 euro

Ex scuola elementare – contrada Malvitani – valore presunto 30.000 euro

Ex scuola elementare Stancati – via F.lli Bandiera (Commenda) – valore presunto 1.200.000 euro

Ex centro sociale/Day hospital – via Svizzera (Santo Stefano) – valore presunto 500.000 euro

Magazzino ex De Luca – via Ritiro (centro storico) – valore presunto 62.000 euro

Box Villaggio Europa – via Atene – valore presunto 1.000 euro

Box Villaggio Europa – via Atene – valore presunto 1.000 euro

Locale Gipsy/ex Gelsomino Paolo – piazza Italia (Villaggio Europa) – valore presunto 75.000 euro

Circolo ricreativo Villaggio Europa – via Buenos Aires – valore presunto 70.000 euro

Calzoleria Villaggio Europa – via Buenos Aires – valore presunto 20.000 euro

Due locali Parco Robinson – via Busento – valore presunto 90.000 euro

Centro commerciale Villaggio Europa – via Buenos Aires – valore presunto 500.000 euro

Centro commerciale Sam Evolution – piazza Matteotti – valore presunto 600.000 euro

Locali sottotetto condominio Coscarella – c.da Macchialonga –

Terreno ex Crai – c.da Macchialonga – valore presunto 1.600.000 euro

Terreno Cud – via Cavour (Commenda) – valore presunto 1.840.080 euro

Ex strada interpoderale dismessa – via Petroni

Terreno – via Verdi

Ex scuola elementare – c.da Rocchi – valore presunto 159.205 euro

Terreno – Commenda –valore presunto 328.380 euro

Terreno entrostante chiesa Santissima Trinità – c.da Linze

Terreno – c.da Tocci

Terreno 330 metri quadri – via Londra – valore presunto 17.160 euro

Terreno 800 metri quadri – Piano Monello.

