Si sono svolti alle 11, nella chiesa di Gesù Misericordioso in contrada Santo Stefano a Rende, i funerali della famiglia Giordano.

RENDE – Silenzio, dolore, rispetto per la famiglia Giordano. Questo è ciò che si avverte nella comunità che si è riunita nella chiesa di Santo Stefano ad Arcavacata per l’ultimo saluto. Le bare sono sistemate davanti all’altare. Al centro i due figli, Cristiana e Giovanni. Alla sinistra il papà Salvatore. A destra la mamma Franca. I colleghi di Cristiana dell’Europe Assistence hanno donato una corona di fiori a forma di cuore con tutte rose bianche, in segno della purezza dei due giovani di 26 e 31 anni, con al centro una rosa rossa simbolo di quell’affetto che li univa. Per i genitori rose rosse, un fascio di tose rosse. Un doveroso silenzio rotto solo dalla recita del rosario. La chiesa con calma si è affollata di conoscenti, parenti e amici.

Al lato della chiesa si sono stretti nel dolore i colleghi e gli amici dei due ragazzi con gli occhi gonfi di un pianto che non voleva arrestarsi. Un pianto che hanno cercato di nascondere già prima della celebrazione, fuori, sul sagrato della chiesa, appartandosi, mentre ancora si chiedevano come fosse potuto accadere una simile disgrazia. Così come si leggeva sul volto di tutti i presenti che si sono stretti nell’abbraccio dei nipoti. Assenti il fratello Franco e gli anziani genitori di Salvatore Giordano.

Il primo cittadino di Rende, Marcello Manna, è giunto presto e si è unito alle preghiere: “un dramma non quantificabile. Rappresento oggi la vicinanza dell’intera comunità che si stringe alla famiglia. Alle 11 tutte le scuole hanno espresso il desiderio di fermare le attività scolastiche con un minuto di silenzio in ricordo della famiglia“. Una celebrazione sobria e sentita. Il vangelo di oggi raccontava la crocefissione di Cristo. Gli ultimi momenti.

Il parroco e celebrante don Michele Buccieri ha portato nei cuori dei familiari la misericordia di Dio che è salvezza. “Porto l’abbraccio della comunità ai nostri fratelli ed anche dell’arcivescovo Nole’. Viviamo questo dramma in un tempo significativo che è quello della Quaresima. Lo facciamo con cuore e la speranza in cui siamo invitati a riflettere sulla misericordia di Dio. Dobbiamo ragionare con la logica di Dio che è logica di pietà e profonda misericordia. Abbiamo bisogno di contemplare il suo volto misericordioso perché fonte di misericordia e pace. Con la misericordia noi otteniamo la salvezza perché ci permette di aprire il cuore alla certezza di essere amati sempre nonostante i limiti del nostro peccato. La misericordia di Dio è eterna e non finisce ed è per noi sostegno nei momenti di prova e di dolore”.

Il celebrante poi si sofferma sull’effige della chiesa raffigurante il cuore di Gesù. “Sulla sua vita tra la gente e per tutte le circostanze difficili ha donato il suo cuore pulsante. È grande il mistero dell amore di Dio per venire incontro ad ognuno di noi peccatori. Noi le facciamo nostre queste parole per trovare nei nostri cuori la consolazione perché la misericordia è anche consolazione. Queste parole giungano anche a chi oggi è nel dolore e nella sofferenza, per trovare la speranza e la vittoria di Cristo risorto dalla morte”. La celebrazione è terminata con un lungo applauso ad accompagnare i feretri nell’uscita dalla chiesa. I familiari hanno ringraziato tutta la comunità per la vicinanza. Poi si sono rinchiusi ancora nel loro dolore, accompagnati dal silenzio rispettoso della comunità .