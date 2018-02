Strage della famiglia Giordano, lunedì lutto cittadino a Rende

Il sindaco Marcello Manna ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali della famiglia Giordano

RENDE (CS) – L’Amministrazione comunale intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della CittĂ di Rende per la tragedia della famiglia Giordano che lo scorso 12 febbraio ha colpito la comunitĂ rendese. La proclamazione del lutto cittadino coprirĂ l’intero arco di tempo in cui avranno luogo i funerali della famiglia Giordano. Pertanto, si ordina l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli edifici pubblici. Inoltre, si invitano cittadini, le associazioni sociali e i titolari di attivitĂ commerciali a sospendere attivitĂ rumorose e abbassare le saracinesche in occasione delle esequie che avranno luogo lunedì 19 febbraio alle 11:00 presso la Chiesa di Santo Stefano.

