Girava in auto con quasi mezzo chilo di droga, un arresto

Ex guardia giurata, i carabinieri hanno rinvenuto in alcune buste marijuana e hashish. Posta sotto sequestro anche un’arma e 50 colpi

RENDE – E’ stato fermato per un controllo, ma il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i carabinieri che lo hanno beccato con la droga in macchina. Finisce in manette un 31enne di Cosenza, ex guardia giurata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti fermato ieri a Rende dai militari dell’Arma del Norm diretto dal tenente De Tommaso della compagnia di Rende al comando del capitano Maieli. Il giovane, è stato sottoposto a perquisizione personale e subito dopo l’attenzione dei carabinieri è passata all’autovettura.

Durante la perquisizione veicolare, all’interno del cruscotto, occultata in sacchetti di plastica sono stati rinvenuti 354 grammi di marijuana e 5 grammi di hashish. La perquisizione è continuata a casa del 31enne, in via Popilia dove è stata posta sotto sequestro una pistola Beretta 9×21, legalmente detenuta e conservata all’interno della normale custodia e 50 colpi. Il ritiro dell’arma è stato effettuato a scopo cautelativo. Il giovane è finito ai domiciliati in attesa del giudizio per direttissima