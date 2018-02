Rende si prepara al restyling: pronti i progetti dal Parco Robinson al centro storico

Agenda urbana per la “Rende 2.0”: abbellimento Parco Robinson, riqualificazione Villaggio Europa e confluenze dei fiumi, Residenza degli artisti e riattivazione delle scale mobili

RENDE (CS) – L’amministrazione comunale di Rende fornisce informazioni dettagliate riguardanti i progetti dell’agenda urbana. Le idee da realizzare sono abbastanza chiare e i progetti sono già pronti per la loro discussione. Pronte anche le iniziative di coinvolgimento degli stakeholders (cittadini, associazioni e operatori di settore presenti sul territorio), specificando che tale progettazione è da sottoporre alla visione della Regione Calabria. Se la città di Cosenza punta alla riqualificazione del centro storico, il Comune di Rende progetta una città innovativa, sostenibile e al passo coi tempi: “la Rende2.0”. Si spazierà dall’efficientamento energetico per l’impianto di illuminazione pubblica, a progetti di sostenibilità ambientale e di inclusione sociale rivolti alle fasce più deboli. Alcuni dei progetti interessano le zone periferiche della città e il centro storico. Proprio presso quest’ultimo, sarà realizzato il progetto “Palazzo InComune”, progetto particolarmente ambizioso che mira alla totale ristrutturazione dell’incantevole Palazzo Basile con la costruzione di un ristorante che sarà autogestito da giovani con forte disagio sociale (con età compresa tra i 25 e I 30 anni).

Per la stessa inclusione sociale, particolarmente importante è il centro diurno per disabili “Domux Nadia”. Inoltre ricordiamo che, sempre nel centro storico con i fondi dell’agenda urbana, l’amministrazione Manna intende realizzare la Residenza degli artisti e, avviare i lavori per la riattivazione delle scale mobili. In altre zone della città sono previsti interventi di riqualificazione degli edifici dismessi, non più fruibili e da destinarne l’uso alle associazioni con l’obiettivo di migliorarne i servizi ai cittadini e, quindi, il territorio. Si inseriscono nel quadro innovativo anche i progetti: di abbellimento dell’area del Parco Robinson, di riqualificazione di Villaggio Europa e le confluenze dei fiumi. Per la realizzazione dei progetti ovviamente, dovranno rispettarsi i tempi predisposti dalla Regione che, proprio nella scorsa settimana, ne ha stilato il cronoprogramma. “Durante gli ultimi tavoli tecnici con l’ente regionale, ho richiesto un’accelerazione delle attività in progetto con l’obiettivo specifico di realizzarle e renderle fruibili nel minor tempo possibile”. Così specifica il sindaco di Rende Marcello Manna, che aggiunge: “Agenda Urbana – Comune di Rende, il viaggio verso una nuova Rende è appena iniziato.”