Alcol e marijuana, due denunce a piede libero

Nascondeva in auto droga, un bilancino e spinelli ma l’alcol ingurgitato per locali li ha traditi. Braccato un turco mentre tenta di disfarsi della roba



RENDE – Denunciati a piede libero con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza, una donna 31enne cosentina ed un 27enne di origini turche residente a Rende. I due sono stati beccati durante un posto di controllo ieri sera. I carabinieri del Norm della compagnia di Rende diretti dal tenente Giovanni De Tommaso, hanno proceduto al controllo etilometrico della conducente, che è risultata essere positiva al test con un tasso alcolemico si 1,33 g/l superiore a quello consentito per legge. I militari dell’Arma hanno provveduto a ritirare la patente di guida ed affidare la vettura a persona idonee alla guida.

Ma il comportamento sospetto del passeggero di origini turche ha allertato i carabinieri. Il 27enne, preso dal panico della divisa ha tentato di disfarsi di uno strano involucro occultandolo sotto i tappeti dell’auto. I militari hanno proceduto al controllo del giovane ed alla perquisizione dell’auto rinvenendo circa 16 grammi di sostanza stupefacente del tipo Marijuana, già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e due spinelli già pronti per l’uso. Sequestrati la droga ed il bilancino di precisione per i successivi controlli analitici.