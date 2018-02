Rende, alcol, evasione e smaltimento illecito di rifiuti, 5 denunce

Controlli dell’Arma nell’hinterland rendese, denunciato a piede libero un 76enne mentre abbandonata i rifiuti sulla Ss 107. Per lui una multa “salata”



RENDE – Tre denunce per guida in stato di ebbrezza nell’hinterland rendese, una denuncia per smaltimento illecito di rifiuti. Denunciato un 47enne per evasione. Controlli serrati dell’Arma della compagnia di Rende diretta dal capitano Maieli. I carabinieri del Norm al comando del tenente De Tommaso, nei giorni scorsi hanno pianificato posti di blocco lungo le strade nei comuni di Rende, Castiglione Cosentino, Montalto Uffugo, Luzzi e Rose. Denuncia a piede libero con l’accusa di guida in stato di ebbrezza un 48enne, residente a Lattarico che si è rifiutato di sottoporsi al controllo test dell’alcol con l’etilometro, un 29enne cosentino residente a Trenta e un 42enne cosentino, rispettivamente trovati con un tasso superiore di 1.31 g/l e 1.40 g/l. I militari dell’Arma, durante il controllo, hanno ritirato la patente di guida e le autovetture sono state affidate a persone idonee alla guida.

Sul piano del contrasto del fenomeno del degrado urbano, i carabinieri del comando stazione di San Fili hanno denunciato un 76enne cosentino, residente a Rende per lo smaltimento illecito di rifiuti. I militari, lungo la Statale 107, hanno accertato che l’uomo aveva appena abbandonato dei rifiuti lungo la strada. Al 76enne fermato nell’immediato, è stata elevata una multa salata. A San Pietro in Guarano, i militari della stazione locale, hanno denunciato a piede libero un 47enne cosentino per il reato di evasione. L’uomo non è stato trovato in casa durante il controllo giornaliero ed è risultato irreperibile