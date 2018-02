Pronto il progetto della nuova sede dei Vigili del fuoco di Rende (FOTO)

Approvato il finanziamento della Regione Calabria di euro 762.630,76 per demolire completamente la struttura e ricostruire con la stessa somma una sede completamente nuova

RENDE (CS) – L’amministrazione comunale di Rende, dopo l’approvazione del finanziamento della Regione Calabria di euro 762.630,76 sul “ lavori di adeguamento strategico intervento operativo e sede dei vigili del fuoco di Rende sito in Località Contrada Tocci”, ha riformulato una nuova richiesta alla Regione Calabria per demolire completamente la struttura e ricostruire con la stessa somma una sede completamente nuova. E questo per venire incontro alle esigenze del comando provinciale dei vigili del fuoco. Il sindaco di Rende Marcello Manna non nasconde che “la ricostruzione ex novo della sede rappresenta per la cittadinanza un ulteriore e significativo miglioramento della sicurezza nella nostra città. Gli uomini dei vigili del fuoco meritano una sede ancora più comoda e funzionale”.

Ricordiamo che nella delibera approvata n.24 del 21.02.2017 il progetto prevedeva il rinforzo degli elementi strutturali con incamiciatura dei pilastri, la parte di struttura intelaiata in cemento armato e, il ringrosso con intonaco armato per la parte di struttura in muratura portante. Ricordiamo che il progetto comunale è inserito nel quadro della programmazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici strategici di rilievo fondamentale per finalità di protezione civile: coordinamento degli interventi, soccorso sanitario e intervento operativo disposta dal Dipartimento – Infrastutture – Lavori Pubblici – Mobilità della Regione Calabria. Si attende adesso la risposta della Regione sulla possibilità manifestata da parte dell’amministrazione comunale di Rende nel consegnare alla città una nuova sede dei Vigili del Fuoco.