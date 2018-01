Controllo del territorio, in due “evasi” dalla sorveglianza speciale

Controllati 68 veicoli e 121 persone. I carabinieri denunciano due automobilisti per l’alto tasso alcolemico trovato nel sangue

RENDE – L’Azione di controllo del territorio dei carabinieri della compagnia di Rende, con servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché alla verifica del rispetto del codice della strada. Controllati 68 autoveicoli, identificate 121 persone; eseguite 9 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende, hanno denunciato in stato di libertà: un 34enne residente a Mendicino e un 32enne di origini baresi per guida in stato di ebbrezza. I due durante un posto di controllo sono stati sottoposti ad accertamento etilometrico, risultando positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le patenti sono state ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida. Denunciati poi, a piede libero, per evasione dalla sorveglianza speciale un 36enne e un 47enne entrambi residenti a Rende. I due uomini, al momento del controllo, non erano presenti all’interno delle loro abitazioni in violazione degli obblighi a cui sottoposti.