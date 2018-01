Rende, perquisizioni tra le piazzette ed etilometri sulle strade

Un ragazzo sorpreso con una spranga accanto al sedile. Diciottenni segnalati in Prefettura quali assuntori di stupefacenti

RENDE (CS ) – I carabinieri negli scorsi giorni hanno attivato una serie di controlli sul territorio rendese. Pattugliate le strade e perlustrate le zone più appartate della città sono diversi i soggetti denunciati. Singolare l’episodio di un venticinquenne di Luzzi fermato a bordo della propria auto a Rende. Il giovane nascosto accanto al sedile del conducente conservava un rotolo in plastica con ai bordi del nastro isolante, che inizialmente aveva dichiarato essere un semplice tubo. Insospettiti dal suo peso i militari hanno provveduto a sollevare l’adesivo scoprendo che all’interno conteneva una spranga in acciaio di circa 70 centimetri sottoposta immediatamente a sequestro. Il ragazzo denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere si sarebbe giustificato affermando che si trattava di un oggetto usato per la propria difesa personale.

I posti di blocco hanno consentito di deferire un ventisettenne, anch’egli di Luzzi, per il reato di guida in stato di ebbrezza. I militari dopo aver controllato l’automobilista alla guida della propria autovettura sottoponendolo ad accertamento etilometrico hanno riscontrato un tasso alcolemico nel sangue di 1,01 g/l, superiore quindi ai limiti previsti dalla legge. Al giovane è stata quindi ritirata la patente, mentre l’autovettura è stata affidata a persona idonea alla guida. Per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico e accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti è stato invece denunciato un 40enne di Montalto Uffugo. I carabinieri dopo aver notato l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica che viaggiava sulla propria auto lo hanno invitato a sottoporsi agli accertamenti. Accertato il suo rifiuto, hanno provveduto al ritirata della patente e l’affidamento della vettura, anche in questo caso, a persona idonea alla guida.

Sul fronte del contrasto alla diffusione delle droghe in città sono state segnalate alla prefettura di Cosenza quali assuntori di sostanze stupefacenti sei persone. Si tratta di due 18enni, un 22enne, un 40enne di Montalto Uffugo e due 32enni cosentini. I carabinieri1 operanti, a seguito di perquisizioni personali dopo aver fermato gli assuntori in auto o a piedi tra le piazzette rendesi hanno rinvenuto, nella disponibilità dei controllati complessivamente: due grammi di marijuana, 10 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina, tutto sottoposto a sequestro. Un cinquantenne perquisito a San Pietro in Guarano è stato denunciato per ricettazione. L’uomo pare abbia inserito la Sim di sua proprietà in un tablet rubato rintracciato attraverso il codice Imei.

In foto la spranga del giovane di Luzzi