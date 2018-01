Violento litigio nella comunità Regina Pacis, trentaseienne in carcere

Lite tra due ospiti che si sarebbero affrontati in una sorta di ‘duello’ nella cucina della struttura

SAN BENEDETTO ULLANO (CS) – Violenta lite al Regina Pacis. Nei giorni scorsi i carabinieri di Montalto Uffugo hanno arrestato un 36enne di Napoli ospite del centro di recupero per tossicodipendenti del cosentino. L’uomo ha ricevuto l’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cosenza, per il reato di minacce a causa di una sorta di ‘duello’ scaturito per futili motivi il 21 gennaio. Il litigio è avvenuto all’interno di una comunità terapeutica di San Benedetto Ullano con un altro ospite il quale dopo essere stato aggredito fisicamente sarebbe stato minacciato con un coltello all’interno della cucina della struttura. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Cosenza in attesa di giudizio.

