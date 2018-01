A Rende si lavora per riparare le buche, a breve avvio recupero periferie

Bitumazioni in corso a Rende, mentre il Comune annuncia nuovi progetti per le aree rurali da Cucchiano a Nogiano

RENDE (CS) – Grande sforzo da parte dell’amministrazione comunale e degli uffici tecnici preposti per gli interventi di rifacimento e riparazione del manto stradale della città di Rende. Diversi i punti in cui si segnala la presenza di buche su cui il Comune sta lavorando in questi giorni. Nonostante le sfavorevoli condizioni meteorologiche che, a causa delle piogge, rendono il manto impraticabile ed il periodo invernale in cui molti cantieri che producono bitume conglomerato restano chiusi, si è riusciti ad intervenire prontamente per le necessarie riparazioni. Già da lunedì 22 gennaio, una squadra di operai della “Rende Servizi” sta provvedendo alla messa in sicurezza dei tratti di strada che presentano le maggiori criticità. Inoltre, il Comune di Rende, per far fronte alle riparazioni, ha acquistato 200 metri quadri di conglomerato che, saranno spalmati sulle strade cittadine.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Pino Munno ha dichiarato: “ con l’amministrazione Manna stiamo realizzando un importante lavoro strutturale, soprattutto intervenendo con la necessaria urgenza nei tratti di strada con le problematiche maggiori. In parte sono già stati asfaltati i tratti di strada che interessano le zone di: via Verdi, via Repaci, via Marconi e la zona industriale della città secondo il metodo di lavoro scalifica”. L’assessore Munno comunica inoltre che: “è stata espletata la gara dei PSR – Programma di Sviluppo Rurale. Il finanziamento della Regione Calabria della somma di 220mila euro sarà impiegato per riqualificare le aree rurali della nostra città che riversano in uno stato di degrado, nelle località di: Cucchiano, Frattini, Monticello, Nogiano. Poter finalmente intervenire sulle zone periferiche è una notizia e un lavoro molto importante per l’intera cittadinanza”. Infatti, da sempre, il sindaco Marcello Manna e l’amministrazione comunale intendono adoperarsi per la riqualificazione di quest’ultime. Saranno riqualificate tutte le zone degradate della periferia in quanto sono in arrivo altre risorse economiche.

Immagine di repertorio

