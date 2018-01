Controlli dei carabinieri a Rende, multati tre parcheggiatori abusivi

Il bilancio dell’attività dei Carabinieri della Compagnia di Rende di controllo del territorio.

RENDE (CS) – Sul piano del contrasto del fenomeno del “degrado urbano”, i militari di Rende hanno segnalato un 47enne cosentino, un 26enne e un 37enne entrambi di nazionalità rumena, per esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo. I tre sono stati sorpresi in via Marconi, mentre svolgevano l’attività di parcheggiatori abusivi. A loro carico è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 €.

Nel corso dei servizi di controllo i militari dell’Aliquota Radiomobile di Rende hanno denunciato per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale un 47enne residente a Rende, trovato alla guida della propria autovettura, nonostante la patente di guida ritirata ed in violazione degli obblighi a cui era sottoposto. Denunciato per il reato di “Violazione provvedimento foglio di via obbligatorio per anni 3 dal comune di Rende” un 47enne cosentino trovato nel comune di Rende senza giustificato motivo. Inoltre l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Cosenza quale “assuntore di sostanze stupefacenti” poiché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di grammi 4 di “cocaina”, sottoposta a sequestro.

Deferiti in stato di libertà due cosentini a Torano e Acri

Sempre nella serata di ieri i militari della Stazione Carabinieri di Torano Castello hanno deferito in stato di libertà, per il reato di “Inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale” un 40enne cosentino, sorvegliato speciale. I militari dopo un controllo hanno accertato che l’uomo si trovava alla guida della propria autovettura nonostante la patente di guida gli fosse stata ritirata. Infine i carabinieri di Acri hanno deferito in stato di libertà per il reato di “Porto abusivo di armi”, un 28enne residente ad Acri (CS). Il giovane era a bordo della propria autovettura quando è stato fermato e sottoposto a controllo. Qui i militari, a seguito delle perquisizione sul veicolo, hanno rinvenuto una spranga in ferro che è stata successivamente sequestrata. Il 28enne è stato segnalato alla Prefettura di Cosenza, quale “assuntore di sostanze stupefacenti”, poiché a seguito di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di mezzo grammo di “cocaina”.