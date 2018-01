Salme senza sepoltura, in fase di espletamento la gara per 80 loculi

Laboratorio Civico: «L’amministrazione sta lavorando per risolvere molti problemi tra cui la rete fognaria, la raccolta delle acque bianche»



RENDE – Sulla situazione del cimitero oggi interviene l’amministrazione comunale di Rende. Con una nota mette in chiaro che e’ in fase di espletamento la gara per la costruzione di 80 loculi. Ed e’ in corso il censimento per il recupero di altri loculi le cui concessioni sono datate. In relazione all’ampliamento è stato richiesto alla Regione Calabria la riqualificazione delle aree a valle del cimitero attuale visti i vincoli di natura idrogeologica. L’amministrazione comunale, nella nota, continua a precisare che ci sono dei loculi posti all’ultimo piano degli edifici che vengono puntualmente rifiutati dagli interessati per la tumulazione.

Alla nota dell’amministrazione comunale si aggiunge la dichiarazione del Laboratorio Civico che risponde al segretario del partito socialista di Rende Francesco Tenuta “un segretario di un partito cittadino prima di scrivere una nota contro l’amministrazione comunale- spiega il Laboratorio Civico- ha il dovere di documentarsi meglio. In questo caso l’ufficio dell’urbanistica e dei lavori pubblici sono sempre a sua disposizione”. La nota del Laboratorio specifica che “purtroppo si è arrivati a questa situazione forse perchè il tutto andava programmato un poco meglio. Quella del cimitero è una storia che parte da lontano.

Il segretario cittadino dei socialisti, nella sua analisi politica, può tener conto del grande lavoro che sta svolgendo l’amministrazione Manna. Si cerca di uscire al più presto dal predissesto, ma intanto si è dovuto affrontare e intervenire sulla rete fognaria obsoleta in vari punti della città, si è dovuto intervenire sulla raccolta di acque bianche che per anni è mancata in una zona del centro città e si è intervenuto sui tanti problemi lasciati irrisolti nel corso degli anni, problemi che attengono alla vita quotidiana dei cittadini. Il nostro sindaco mai si è tirato indietro e sinceramente non merita di subire questi attacchi continui da parte di un segretario cittadino che ha il dovere di documentarsi meglio e poi parlare”.