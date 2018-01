Tamponamento sulla statale 107 a Rende, traffico rallentato

L’incidente si è verificato nei pressi dell0 ‘svincolo killer’ intorno alle 18.30

RENDE (CS) – Incidente nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 107. Si tratta dell’ennesimo tamponamento avvenuto nei pressi dello ‘svincolo killer’ di viale dei Giardini/Piano Monello, a Rende. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto scontratesi per cause ancora in corso d’accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la segnalazione della fuoriuscita di liquido infiammabile da uno dei veicoli incidentati. Nell’impatto non si sono registrati feriti, ma solo il rallentamento del traffico veicolare in direzione Crotone sino alla completa rimozione dei mezzi dalla carreggiata. Come più volte segnalato i lavori effettuati da Anas per l’apertura della stazione di servizio hanno ridotto la rampa di immissione sulla ss 107 a pochissimi metri rendendo lo svincolo estremamente pericoloso.

Immagine di repertorio

