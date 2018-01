Rende, banda di ladri in azione nell’area industriale (VIDEO)

Hanno agito in piena notte, nella zona industriale di Rende. La banda composta da 5 persone ha preso di mira la “Ritacca Arredi”



RENDE – Non c’è pace per le aziende della zona industriale in contrada Lecco a Rende, ormai da mesi nel mirino di una banda di ladri che agisce in particolare nella notte, entrano forzando gli ingressi per rubare all’interno. Questa volta nel mirino dei malviventi la Ritacca Arredo Bar, in Via Chini Eusebio Francesco, azienda che opera nella progettazione, commercializzazione e realizzazione di arredi per bar, ristoranti, macellerie, gelaterie, pasticcerie, supermercati, hotel…

Dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti all’interno dell’azienda si vede chiaramente come la banda, composta da 5 persone entra in azione intorno alle 3.00 (anche se il video indica le ore 5.00 in quanto le telecamere sarebbero tarate due ore in avanti) e dopo aver forzato l’ingresso si introduce all’interno per rubare via materiale di vario genere il cui valore è ancora in corso di quantificazione. L’ingresso è stato forzato con arnesi atti allo scasso, ed i ladri hanno agito con il volto coperto; dalle immagini inoltre, sarebbero tutti apparentemente di giovane età. Sull’ennesimo caso di furto indagano i carabinieri di Rende.

Si tratta dell’ennesimo furto perpetrato da ignoti nella zona industriale del territorio di Rende e nonostante l’attenzione del sindaco e degli inquirenti che a novembre hanno discusso del problema in un apposito incontro insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine non si riesce ad arrestare questo fenomeno. Dalle immagini registrate inoltre sembra che ad agire siano sempre gli stessi malviventi, visti i movimenti e anche in alcuni casi, i capi d’abbigliamento utilizzati per compiere i colpi.