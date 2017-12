Grandi opere a Rende, Consiglio comunale rinviato per un ritardo

La comunicazione è arrivata ai consiglieri con meno 24 ore di anticipo. Il sindaco: “C’è chi pensa più alle formalità che ai cittadini”

RENDE (CS) – Rinviato a data da destinarsi il Consiglio comunale a Rende. L’assise avrebbe dovuto discutere e votare la variazione di bilancio relativa al piano triennale delle opere pubbliche. Un passaggio fondamentale per iniziare a lavorare sui progetti elaborati negli scorsi mesi. Nonostante la data sia stata pacificamente confermata il 23 dicembre durante la conferenza dei capigruppo consiliari sono stati contestati ritardi nella formalizzazione della convocazione ai consiglieri. L’avviso pare infatti sia stato inviato il 22 dicembre, ma recapitato solo ieri pomeriggio in violazione della normativa sul tema che prevede uno scarto temporale di 24 ore tra la comunicazione e l’apertura del Consiglio comunale. Con una lettera al vetriolo il consigliere Massimiliano De Rose del gruppo Rende Cambia Rende, ha subito fatto notare il ritardo invitando a rinviare l’incontro in via di autotutela. Un difetto nella comunicazione che non ha impedito alla maggioranza di presentarsi compatta nell’aula consiliare dove però si è deciso di rinviare il Consiglio al prossimo gennaio per evitare che venisse annullato.

IL SINDACO MARCELLO MANNA: “NON CI FERMIAMO. A GENNAIO PARTONO I CANTIERI”

