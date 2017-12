Non si ferma al posto di blocco dei carabinieri, cosentino arrestato a Rende

Nell’ambito dei controlli dei carabinieri di Rende, è stato arrestato un giovane di 29 anni per resistenza. Denunciato anche un giovane ubriaco alla guida

RENDE – E’ stato arrestato per “resistenza” un giovane 29enne cosentino che, fermato dai militari per un controllo, anzichè fermarsi ha innestato la marcia dando inizio ad un inseguimento per le strade di Rende. I Carabinieri, senza mettere in pericolo l’incolumità di terze persone, hanno bloccato il soggetto che al termine degli accertamenti è stato arrestato e raggiunto da un obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Ma i controlli dei militari di REnde hanno portato anche alla denuncia di un 22enne cosentino per guida in stato d’ebbrezza. Il giovane durante il controllo, è stato sottoposto ad accertamento etilometrico, ed è stato rileto un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Al ragazzo è stata ritirata la patente e la sua auto, affidata ad una persona idonea alla guida. Sul piano dell’azione di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti, è stato segnalato alla Prefettura di Cosenza quale assuntore di sostanze stupefacenti un 20enne di Cosenza, al quali sono stati complessivamente rinvenuti e sottoposti a sequestro 2 grammi di marijuana.