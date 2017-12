Donate alla città di Rende sessanta opere di artisti di fama internazionale (ELENCO)

Il Museo d’Arte Contemporanea di Rende acquisisce ulteriore prestigio con opere di artisti presenti nei musei più autorevoli del mondo

RENDE (CS) – “Sono emozionata e molto contenta. Mio padre era di origini calabresi e non potevo non donare queste opere alla città di Rende che in Calabria ormai è una realtà eccellente in campo culturale”. Queste le parole di Francesca Romana De Angelis che ha donato le opere alla città di Rende grazie all’intermediazione di Roberto Bilotti. Il lavoro dell’amministrazione Manna nel campo culturale continua a dare i propri frutti ed è l’assessore alla cultura Marta Petrusewicz che si dice soddisfatta per una “donazione importante”. Una collezione autorevole come spiega Roberto Bilotti affermando che si tratta di “una conquista per il territorio che acquisisce sempre più affidabilità culturale. E’ una collezione di altissimo livello con artisti presenti nelle mostre permanenti dei più grandi musei del mondo.

Un prestigioso riconoscimento per l’area urbana che, si spera, potrà attrarre numerosi visitatori appassionati d’arte”. Sono sessanta le opere dei massimi artisti italiani del XX e XXI secolo donate ieri al Museo d’arte contemporanea del centro storico di Rende, in Piazza Giuseppe Garibaldi, n. 9 all’interno del Castello Normanno. La donazione, proviene appunto dalle signore De Angelis, calabresi di origine, su iniziativa di Roberto Bilotti. Tra i nomi degli autori delle opere donate figurano Dorazio, Guttuso, C. Accardi, Turcato, Schifano, Festa, Angeli, Mafai, Rosai, Ceroli, Franchina, Mattiacci, Tacchi, Lombardo, DePisis, Cassinari, Maccari, Cagli, Viani, Fazzini, Mazzacurati, Capogrossi, Annigoni, Avenali, Mazzullo, Montanarini, Ciarrocchi, A. Savelli, Tamburi, Omiccioli, Pirandello. “Con queste donazioni – si legge in una nota del Comune – la città di Rende detiene il primato nella regione nel campo dell’Arte moderna e contemporanea.

Si tratta infatti dei nomi più significativi della produzione italiana, artisti eccellenti riconosciuti dalle istituzioni museali. Ognuno di loro ha esposto, in permanenza o in temporanee, nei primari musei internazionali e anche sul territorio si potranno conoscere i primari nome dell’arte storicizzata. La Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, che è un indicatore eccellente, ha acquistato diverse loro opere. Accardi, Turcato, Dorazio con ‘il manifesto Forma 1’ rappresentano i pionieri dell’astrattismo; Guttuso del neorealismo. Vi sono anche i maggiori esponenti della ‘Scuola romana’. Opere che rappresentano la produzione massima espressione dell’arte italiana”. “.

ECCO L’ELENCO DELLE OPERE DONATE ALLA CITTA’ DI RENDE

Mafai Ciò che rimane olio su tela 61×50

Ceroli Due sedie serie “Mobili nella valle” legno cm. 192×60×50

Franchina Senza titolo metalli fusi su base legno h.18

Accardi Rosso-blu tempera su carta goffrata

Mattiacci Piramide 1972 tecnica mista su carta

Festa Tracce d’umidità 1981 olio su tela 50×50

Tacchi Mani e piedi grafite su carta 24×24

Bendini Composizione smalto su tela 160×140

Dorazio Composizione china su carta 30×40

Dorazio Composizione acquarello su carta 37×51

Dorazio Arancio 1995 tempera su carta 37×

Ceroli Ritratto di Moravia 1996 legno 34.5×34.5

Lombardo Mappa minimale smalto su tela 45×30

Lombardo Mappa minimale 1977 50×70

Turcato Nudo biro, tempera e collage su cartone 36.5×25

Festa Orizzonte 1972 pennarelli colorati su carta 100×70

Schifano Donna 1982 smalto e gelatina su carta 70×100

Angeli Aereo tecnica mista e collage su cartoncino 70×100

Pirandello Figura sdraiata pastelli su carta 21×27

Castellucci Ragazza olio su tela 50×30

Villoresi Uomo con lanterna olio su tela 40×30

De Pisis Giardiniere di Cortina tecnica mista su carta 28.8×20

Pirandello Autoritratto acquarello su carta 28×22

Cassinari Suonatore di flauto olio su tela 80×45

Maccari Donne 1970 olio su tavola 70×50

Vangelli Composizione olio su tela 50×70

Ziveri Uomo di schiena 1935 china su carta 27.5×22

Cagli Uomo con tende 1943 olio su carta 22×34

Turcato Minatori tecnica mista su carta 35×50

Viani Uomo a cavallo inchiostro seppia su carta 20×15

Fazzini Figure matita su carta 15×10

Maccari Due soldati china su carta 21×18

Reggiani Soldati 1961 china su carta

Guttuso Uomo con basco china e grafite su carta 23.5×16

Mazzacurati Figure 1944 china acquarellata su carta

Mafai Nudo femminile tecnica mista 27×23.5

Pirandello Nudo seduto china su carta 29.7× 22.5

Capogrossi Nudo souvenir d’enfance 1045 china su carta 36× 26

Annigoni Studio di nudo grafite su carta 38×29

Fazzini Nudo 1946 china su carta 28×21

Avenali Donna con calze 1970 grafite su carta 60×50

De Pisis Nudo sdraiato china diluita 17.5× 26

Caro Nudo 1992 grafite su carta

Mazzullo Donne china su carta 28 ×21

Guttuso Nudo china su carta 28×21

Guttuso Donne nude carboncino su cartoncino 48×68.5

Montanarini Nudo femminile 1941 tempera su carta 29×22

Ciarrocchi Nudi maschili china su carta 13.5× 19.5

Turcato Nudo biro, tempera e collage su cartone 36.5×25

A. Savelli Nudi 3 disegni china su carta

Tamburi Paesaggio tempera su carta 22.5×17.5

Mafai Tetti china su carta 24.5× 33.5

Omiccioli Panorama romano china su carta 20×32

Dorazio Strada 1945 china su carta 26.5× 16.5

Rosai Facciata di palazzo 1955 grafite su carta 30×21

Ciarrocchi Ponte acquarello su carta 31×48

Corpora Paesaggio china su carta 40×32

Mario Ceroli Segno 1962 terracotta

Filippo de Pisis Ritratto di Santo 1945.