Covid, Montalto Uffugo: chiuse le scuole di Taverna e Scalo fino al 7 novembre

MONTALTO UFFUGO (CS) – Il sindaco di Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo, questa mattina ha firmato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole dei plessi degli Istituti Comprensivi di Taverna e Montalto Scalo. L’ordinanza si è resa necessaria a causa dei due casi di positività che interessano i due Istituti. La decisione di chiudere tutti i plessi è arrivata a seguito di un incontro tra il sindaco e le due dirigenti degli Istituti, Concetta Nicoletti e Gemma Faraco; a cui hanno partecipato, anche, il consigliere delegato alla Protezione civile Silvio Ranieri e l’Assessore all’istruzione Emilio D’Acri. La sospensione in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, per le Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado, afferenti gli Istituti Comprensivi di Taverna e dello Scalo è valida dal 03.11.2020 al 07.11.2020 compreso. L’Asp, intanto, ha avviato l’indagine epidemiologica volta a rintracciare tutti i contatti, con la collaborazione dei due Istituti.