Montalto Uffugo: le nozze di ferro di Domenico e Rosaria, 70 anni di matrimonio

In una realtà come quella che stiamo vivendo, diventa sempre più difficile credere all’amore vero, quello eterno. Il racconto di una grande storia d’amore, quella di Rosaria e Domenico, per celebrare la loro unione visto che la famiglia non potrà regalare loro una festa appropriata per via dell’emergenza ancora in atto e per salvaguardare la salute dei due nonnini

MONTALTO UFFUGO (CS) – Una storia d’amore nata a Montalto Uffugo tra Domenico Ricchio (02/02/1930) e Rosaria Perri (20/11/1930). Si sono conosciuti nel 1945, ancora molto giovani; lui orfano in conseguenza ad un grave incendio nel quale hanno perso la vita i suoi genitori e lei, una piccola donna dedita alla famiglia. Si sono innamorati ed hanno così deciso di sposarsi il 22 ottobre del 1950. Oggi

Il giorno del loro matrimonio fu segnato da uno strano episodio: giunti in chiesa trovarono un’altra coppia pronta ad unirsi in matrimonio così dopo la cerimonia le due spose un pò per scaramanzia, un pò per solidarietà, varcarono la soglia della chiesa mano nella mano e sostenendosi a vicenda.

I primi anni di vita insieme non furono semplici: vissero in una casa piccola e modesta ma nonostante ciò, il loro sogno più grande è sempre stato quello di creare una famiglia ed infatti, 6 anni dopo è nata la loro primogenita Carmela Giuseppina e 8 anni dopo, la seconda figlia Francesca. La famiglia poi è cresciuta con la nascita di nipoti (Luigi, Milena e Mariarosaria) e pronipoti (Michele e Davide).

Domenico (detto Mico) lavorava come venditore ambulante, sacrificando le sue giornate per le strade con la sua “apetta” per garantire una vita agiata alla sua cara moglie e alle sue figlie, quella che lui non aveva avuto, costruì infatti la loro prima vera casa, dove attualmente ancora vivono, nel 1970. Ed ecco che nel 1972 Domenico riuscì ad essere assunto dal Ministero come Collaboratore Scolastico ad Abbiategrasso, Milano, molto lontano da casa ma, il suo sogno di regalare alla sua famiglia un futuro sereno, poteva ora diventare realtà.

Fu così che Domenico e Rosaria decisero di stringere i denti e resistere fino a quando Domenico ottenne il trasferimento vicino casa. Così arrivò un primo traguardo che in pochi hanno la possibilità di condividere il 50° anniversario di matrimonio. Un giorno felice per tutta la famiglia e tutti i parenti che parteciparono alla loro grande festa che coincise con l’avvento del nuovo millennio. Ed ecco trascorrere gli anni, ognuno considerato un dono di Dio che li vede ancora oggi uniti nella buona e nella cattiva sorte (non mancano di certo le malattie e gli “acciacchi” della veneranda età) ma tutto viene superato con l’amore reciproco che ancora nutre la loro esistenza, ma soprattutto l’amore che entrambi provano verso le loro figlie e rispettive famiglie.

Oggi, dopo 70 anni di matrimonio, sono ancora due persone innamorate ed amorevoli verso i loro affetti più cari. La straordinarietà della loro storia risiede nella rarità di raggiungere insieme, in salute e ancora innamorati come il primo giorno un traguardo così longevo: le nozze di ferro! L’idea era di organizzare ai due cari nonnini una festa che potesse accogliere tutti gli amici ed i parenti ma a causa dell’emergenza sanitarie e delle restrizioni, tutto ciò non sarà possibile. Ecco perché l’idea di rendere pubblico questo momento e fargli tutti insieme un augurio per questo speciale e raro traguardo raggiunto insieme.

Le figlie Carmela Giuseppina e Francesca, il genero Michele, i nipoti Luigi, Milena, Mariarosaria, Silvana ed Ugo ed i pronipoti Michele e Davide augurano che oggi “sia un giorno che possiate ricordare e che vi possa rammentare quanto bene vi vogliono. Siete un bene prezioso ed un esempio da seguire”.

Auguri di cuore dalla redazione di Quicosenza